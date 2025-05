WM Qualifikation 2025/26: Warum dürfen Serbien und Albanien in der Gruppe gegeneinander spielen?

Bei der WM-Qualifikation 2025/26 treffen Albanien und Serbien aufeinander. Warum beide Länder gegeneinader spielen dürfen, verrät Euch SPOX.

In der WM-Qualifikation treffen in der Gruppe K am Samstag, den 7. Juni, Albanien und Serbien aufeinander. Wenn beide Länder aufeinandertreffen, ist das weit mehr als nur ein Fußballspiel. Die Begegnung hat eine besondere Brisanz, da es in der Vergangenheit zu erheblichen Spannungen zwischen beiden Nationen kam – insbesondere beim berüchtigten EM-Qualifikationsspiel im Jahr 2014.

Doch warum dürfen Serbien und Albanien überhaupt gegeneinander spielen?