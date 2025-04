Ajax Amsterdam blamiert sich bei Amateruklub Hercules bis auf die Knochen

Ajax Amsterdam erlebt den nächsten Tiefschlag und scheidet gegen Amateurklub Hercules aus dem Pokal aus.

Ajax Amsterdam muss mit dem nächsten Tiefschlag in dieser an Tiefschlägen alles andere als armen Saison fertigwerden. Der niederländische Rekordmeister schied nach einem 2:3 gegen den viertklassigen Amateurklub USV Hercules in der vierten Runde aus dem KNVP Pokal aus.

Brian Brobbey und Chuba Akpom gelang es zwar zunächst, einen 0:2-Rückstand auszugleichen, doch Hercules gelang in der Nachspielzeit die Entscheidung.

Ajax Amsterdam erlebt eine der turbulentesten Spielzeiten der Vereinsgeschichte, zwischenzeitlich belegte die Mannschaft den letzten Platz der Eredivisie. Zwar kletterte das Team wieder auf Platz fünf, doch in der Europa League überstand es die Gruppenphase nicht. Zudem sorgte das sehr unschöne Ende der kurzen Beziehung mit dem früheren Bundesligamanager Sven Mislintat für Negativ-Schlagzeilen.

Kurios: Ajax-Trainer John van 't Schip verpasste die Pokalpleite - er war zur Hochzeit seines Sohnes nach Australien gereist.