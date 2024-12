AC Mailand macht erstmals seit 2006 Gewinn

Der 19-malige italienische Meister AC Mailand hat erstmals seit 2006 einen Gewinn erwirtschaftet. Das gab der aktuelle Tabellenzweite der Serie A a...

Der 19-malige italienische Meister AC Mailand hat erstmals seit 2006 einen Gewinn erwirtschaftet. Das gab der aktuelle Tabellenzweite der Serie A am Montag bekannt. Der Gewinn in der Saison 2022/23 beträgt 6,1 Millionen Euro. In der Vorsaison hatte Mailand noch 66,5 Millionen Euro Verlust gemacht.

Die Einnahmen sind nach Vereinsangaben auf einen Rekordbetrag von 404,5 Millionen Euro gestiegen - das sind 36 Prozent mehr als im Vorjahr.

Durch den Einzug ins Halbfinale der Champions League erhöhte sich der Ertrag aus Medienrechten um 41,8 Millionen Euro, die Spieltags-Einnahmen stiegen um 40,3 Millionen Euro. Auch im Sponsoring und kommerziellen Bereich verzeichnete die AC Mailand laut eigenen Angaben Mehreinnahmen von 44,4 Millionen Euro.

Die positive Bilanz steht gegensätzlich zu den anderen großen Vereinen in Italien: Juventus Turin hat seit der Saison 2016/17 keinen Nettogewinn mehr erwirtschaftet und machte in der vergangenen Saison 124 Millionen Euro Verlust. Inter Mailand, im Juni Champions-League-Finalist, verzeichnete ein Minus von 85 Millionen Euro.