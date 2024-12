Mangels Gegenkandidaten findet die Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland statt. Doch was sind die Spielorte...

Mangels Gegenkandidaten findet die Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland statt. Doch was sind die Spielorte? SPOX verrät Euch, in welchen Stadien gespielt wird.

Am 10. Oktober hat das Exekutivkomitee der UEFA entschieden, dass in Großbritannien und Irland die Europameisterschaft 2028 stattfinden wird. Einen Gegenkandidaten hatte es am Ende nicht mehr gegeben, weshalb die Entscheidung alles andere als überraschend war.

Im Zuge dessen wurde auch bekannt, in welchen Stadien die Spiele bei der EM ausgetragen werden. Dabei gab es durchaus Überraschungen.

Im Folgenden verrät Euch SPOX, welche Spielorte für das Großturnier gewählt wurden.

EM 2028 in Großbritannien und Irland, Spielorte: In diesen Stadien wird gespielt

Sechs der insgesamt zehn Stadien, bei denen der Ball während der EM 2028 rollt, befinden sich in England. Schottland, Wales, Nordirland und Irland stellen jeweils ein Spielort.

Stadion Ort Zuschauer Heimverein Wembley Stadium London (England) 90.652 Plätze Englische Nationalmannschaft Tottenham Hotspur Stadium London 62.322 Plätze Tottenham Hotspur Etihad Stadium Manchester 61.000 Plätze (nach Ausbau) Manchester City Everton Stadium Liverpool 52.679 Plätze (im Bau) FC Everton St. James' Park Newcastle 52.305 Plätze Newcastle United Villa Park Birmingham 52.190 Plätze (nach Ausbau) Aston Villa Aviva Stadium Dublin (Irland) 51.711 Plätze u. a. irische Nationalmannschaft Hampden Park Glasgow (Schottland) 52.032 Plätze u. a. Celtic Glasgow und schottische Nationalmannschaft Principality Stadium Cardiff (Wales) 73.952 Plätze u. a, walisische Nationalmannschaft Casement Park Belfast (Nordirland) 34.500 Plätze (nach Umbau) u. a. nordirische Rugby-Nationalmannschaft

Auf den ersten Blick etwas überraschend sind also nicht das Anfield (FC Liverpool), das Old Trafford (Manchester United) und die Stamford Bridge (FC Chelsea) dabei.

EM 2028 in Großbritannien und Irland, Spielorte: Die groben Eckdaten

EM-Qualifikation: 2026 bis 2027

2026 bis 2027 EM-Start: Juni 2028

Juni 2028 EM-Finalle: Juli 2028

EM 2028 in Großbritannien und Irland, Spielorte: Alle Gastgeber seit 1960