In der Bundesliga-Relegation treffen heute der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg aufeinander. SPOX verrät, wer die Partie live überträgt.

Nach der regulären Saison steht wie jedes Jahr die Relegation an. Die Teilnehmer stehen fest. Der 1. FC Heidenheim muss als 16. der Bundesliga den Umweg über zwei zusätzliche Duelle gehen, um den Klassenerhalt doch noch einzutüten. Elversberg hingegen hat am letzten Spieltag den Sprung auf den 3. Rang klargemacht und könnte die Saison mit einem Erfolg in Relegation veredeln.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel der Relegation für die Bundesliga im TV und Livestream?

Für die Übertragung des Hinspiels der Relegation zur Bundesliga sind in diesem Jahr zwei Sender zuständig. Sowohl Sat.1 als auch Sky übertragen das Spiel live. Zusätzlich bieten beide einen Livestream an. Bei Sat.1 übernimmt diese Aufgabe ran.de, Sky bietet den Stream über SkyGo und WOW an. Während Sat.1 das Spiel kostenlos im Free-TV zeigt, ist für Sky ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg: Liveticker bei SPOX

SPOX tickert das Spiel live für Euch mit, damit Ihr keine Highlights verpasst.

Hier geht’s zum Liveticker.

1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel der Relegation für die Bundesliga im TV und Livestream?: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Heidenheim vs. Elversberg

FC Heidenheim vs. Elversberg Wettbewerb: Bundesliga-Relegation

Spieltag: Hinspiel

Datum: 22. Mai 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Ort: Voith-Arena (Heidenheim)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, Sat.1, ran.de

Liveticker: SPOX

1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg heute live: Übersicht Relegation