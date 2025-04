Transferrückschlag für den FC Bayern München? Topklub will offenbar bei Jonathan Tah dazwischen grätschen

Der FC Bayern München bekommt im Werben um Jonathan Tah offenbar namhafte Konkurrenz. Wie Sky berichtet, mischt nun auch der FC Barcelona im Rennen um den Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen mit.

Dem Bericht zufolge ist es nicht auszuschließen, dass die Katalanen in den kommenden Stunden mit einem offiziellen Angebot an Leverkusen herantreten. Zwischen Tah-Berater Pini Zahavi und Barça soll es die ersten Gespräche sogar bereits gegeben haben.

Der 28-jährige Nationalspieler wurde in den vergangenem Wochen immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gerieten die Verhandlungen allerdings ins Stocken. Der FCB will dem Vernehmen nach deutlich weniger Ablösesumme zahlen, als B04 fordert.

Laut kicker kann sich Tah mittlerweile sogar einen Verbleib in Leverkusen vorstellen. Demnach könne es sein, dass er das Gefühl bekommen habe, dass die Bayern ihm leere Versprechungen gemacht hätten.