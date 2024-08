FC Bayern München, News und Gerüchte - Wegen leeren FCB-Versprechungen: Sinneswandel bei Jonathan Tah?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Michael Olise winkt wohl das Nationalmannschaftsdebüt

Bei Olympia verzückte Michael Olise ganz Frankreich, nun könnte er auch bald zum A-Nationalspieler werden. Der Journalist Fabrice Hawkins (unter anderem RMC Sport) will erfahren haben, dass Didier Deschamps und sein Team darüber nachdenken, den Shootingstar für die anstehenden Länderspiele zu nominieren.

Der finale Kader für die Spiele in der Nations League wird am 29. August bekanntgegeben. Am 6. September spielt Frankreich gegen Italien, am 9. September gegen Belgien.