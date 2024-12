FC Bayern München - Thomas Tuchel lässt Joshua Kimmich gegen Galatasaray ran: Die richtige Entscheidung? Pro und Contra

Im Klassiker gegen Borussia Dortmund überzeugten Leon Goretzka und Konrad Laimer in Abwesenheit von Joshua Kimmich als Duo im Mittelfeldzentrum des...

Im Klassiker gegen Borussia Dortmund überzeugten Leon Goretzka und Konrad Laimer in Abwesenheit von Joshua Kimmich als Duo im Mittelfeldzentrum des FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel wirft die Formation nun aber in der Champions League gegen Galatasaray wieder um, wie er in der Pressekonferenz erklärt hat. Richtig oder falsch? Das Pro und Contra.