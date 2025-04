Die Pfiffe gegen Marc Cucurella im Halbfinale sind peinlich und unwürdig - Schlechte Verlierer braucht weder die DFB-Elf, noch diese EM

Viele Zuschauer haben sich beim Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich(2:1) als schlechte Verlierer gezeigt. Die Pfiffe gegen Marc Cucurella treffen nicht nur den Falschen, sondern sind absolut unangemessen und unfair. Solche Fans braucht niemand. Ein Kommentar.

Die spanischen und französischen Fans waren beim ersten Halbfinale dieser EM in München ganz klar in der Unterzahl, die überwiegende Mehrheit der Zuschauer in der Allianz Arena kam offenbar aus Deutschland - und hatte einen ganz dicken Hals auf Marc Cucurella.

Die gellenden Pfiffe, die jeden Ballkontakt des spanischen Abwehrspielers begleiteten, waren dem hochklassigen Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich, bei dem sogar die Franzosen zum ersten Mal bei dieser EM tatsächlich Fußball spielten, absolut unwürdig und höchst unsportlich.