Gellende Pfiffe gegen Deutschland-Buhmann Marc Cucurella in München beim Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich

Cucurella hatte in der Schlussphase Verlängerung des EM-Viertelfinals zwischen Deutschland und Spanien den Ball von Jamal Musiala aus kurzer Entfernung an die Hand geschossen bekommen, zum Entsetzen der deutschen Mannschaft, von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der deutschen Fans entschied Schiedsrichter Anthony Taylor aber nicht auf Handelfmeter.

Auch die Mehrzahl der internationalen Kommentatoren hielt das, obwohl es durchaus valide Gründe für Taylors Interpretation gab und diese regelkonform war, für eine Fehlentscheidung.

Deutschland verlor das extrem umkämpfte Viertelfinale durch einen Treffer von Mikel Merino kurz vor Ende der Verlängerung mit 1:2 und schied aus.

Merino stand im Halbfinale der Spanier gegen Frankreich nicht in der Startelf, ein Großteil des Publikums in München knöpfte sich während der Anfangsphase Cucurella vor. Schon beim Verlesen der Aufstellung wurde der Lockenkopf gnadenlos ausgepfiffen, nach dem Anstoß pfiffen die Zuschauer - die Anhänger Spaniens und Frankreichs sind in der Allianz Arena deutlich in der Unterzahl - ihn bei jedem Ballkontakt aus.

Die wenigen spanischen Fans riefen zwar als Reaktion zunächst Cucurellas Namen, doch als der Spieler des FC Chelsea bei Frankreichs zwischenzeitlichem 1:0 durch Randal Kolo Muani einen Stellungsfehler beging und den früheren Frankfurter nicht am Treffer hinderte, hörten auch die Rufe für ihn auf.