"Extrem viel eingeprasselt": Pause für Bochums Patrick Drewes nach Kopftreffer

Bochums von einem Feuerzeug getroffener Torwart Patrick Drewes wird am Wochenende wieder für den VfL im Tor stehen.

Nach dem Feuerzeug-Wurf und einer Trainingspause wird Torhüter Patrick Drewes am Wochenende beim VfL Bochum wohl wieder zwischen den Pfosten stehen. Körperlich sei der Keeper, der am Samstag von einem Feuerzeug aus dem Fanblock von Union Berlin am Kopf getroffen wurde, "okay", es sei aber "in den vergangenen drei Tagen extrem viel auf ihn eingeprasselt. So sehr stand er noch nie im Mittelpunkt", sagte VfL-Trainer Dieter Hecking der Bild.