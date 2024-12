Skandalspiel von Berlin: DFB reagiert - wie geht es weiter?

Der DFB lobt Schiri Petersen, Bochum muss bis Montagabend Einspruch einlegen. Die Nachwirkungen und mögliche Folgen des Skandalspiels von Berlin.

Bundesligist VfL Bochum kann seinen angekündigten Einspruch gegen die Wertung des Spiels bei Union Berlin (1:1) bis Montagabend einlegen. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem SID. Sollte der Tabellenletzte trotz der Ankündigung doch auf einen Einspruch verzichten, würde die Spielwertung bestehen bleiben, da die Begegnung ordnungsgemäß beendet wurde.

Bochums Torhüter Patrick Drewes war in der Nachspielzeit bei der Ausführung eines Abstoßes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Er war benommen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Schiedsrichter Martin Petersen schickte beide Mannschaften in die Kabine.

Das Spiel wurde nach 28 Minuten Unterbrechung zwar fortgesetzt, allerdings ohne Drewes. Da die Bochumer Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft waren, stellte sich Stürmer Philipp Hofmann ins Tor. Die Mannschaften verständigten sich allerdings auf Ballgeschiebe bis zum Abpfiff.