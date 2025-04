Dortmunds Weg ist ein Trampelpfad! Der BVB entwickelt sich in der Bundesliga zurück

Borussia Dortmund in der Bundesliga ist mehr Stillstand als Entwicklung. Die Mängelliste des BVB ist lang, die Kaderplanung katastrophal.

"Wir sind im Sommer einen neuen Weg gegangen. Wir haben eine Mannschaft mit vielen neuen Spielern zusammengestellt, wir haben einige verloren. Ja, wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen. Wir haben immer wieder beschrieben, dass wir für manche Dinge Zeit brauchen", sagte Sebastian Kehl. "Die Zeit läuft weg, auch das ist richtig. Die Ergebnisse, die wir eingefahren haben, sind nicht unser Anspruch. Aber es gibt keine Alternative, als weiter hart zu arbeiten. Was sollen wir weiteres tun?"

So lautete die Analyse des Sportdirektors von Borussia Dortmund nach einer neuerlichen Auswärtsniederlage des BVB. Nur trug er diese nicht am vergangenen Samstag nach dem 1:3 bei Mainz 05 vor, sondern bereits zwei Wochen zuvor. Da hatten die Westfalen mit 1:2 in Augsburg verloren.

Die Zeit, die dem BVB wegläuft, ist also noch einmal geringer geworden. Die Durchhalteparolen, die von den Protagonisten des Champions-League-Finalisten zu hören sind, werden wiederum noch energischer vorgetragen. Kehl etwa sagte in Mainz: "Wir haben die Hoffnung, dass wir nach der Länderspielpause im November und Dezember noch mal etliche Punkte sammeln, um dranzubleiben."

Es muss also nach der nächsten Herbst-Krise wieder eine Aufholjagd her, nun schon im dritten Jahr in Folge. "Wenn man die Tabelle sieht, ist alles noch relativ nah beisammen, wenn man Bayern München mal außen vor lässt", erläuterte Kehl und nannte das Erreichen eines Champions-League-Platzes "das vorrangige Ziel, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren".