BVB: Mainz 05 vs. Borussia Dortmund heute im Liveticker

BVB: Mainz 05 vs. Borussia Dortmund im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Mainzer haben nur eines ihrer jüngsten fünf Bundesligaspiele gewinnen können. Zudem verlor die Mannschaft von Bo Henriksen im DFB Pokal deutlich mit 4:0 gegen den FC Bayern. Vergangenes Wochenende gab es ein 0:0 beim SC Freiburg. Mit zehn Punkten aus neun Spielen befinden sich die Mainzer auf Platz 13 der Bundesliga.

Vor Beginn: Nach den drei Niederlagen in Madrid (5:2), in Augsburg (2:1) und in Wolfsburg (1:0 n.V.) konnte sich Nuri Sahin und der BVB wieder stabilisieren. Im Topspiel vergangen Samstag gab es einen 2:1 Heimerfolg über RB Leipzig. Unter der Woche haben die Schwarz-Gelben mit 1:0 in der Champions League gegen Sturm Graz gewonnen. Kann Dortmund die Siegesserie fortsetzen?

Vor Beginn: Der Anstoß in der MEWA Arena in Mainz erfolgt um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund!