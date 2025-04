"Darauf war Thomas nicht vorbereitet": Uli Hoeneß packt zum Aus von Thomas Müller beim FC Bayern München aus

Klub-Patron Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat seine Sicht auf die umstrittene Sommer-Trennung von Thomas Müller offengelegt.

"Die ersten Gespräche haben auf Thomas den Eindruck gemacht, dass man sich vorstellen kann, mit ihm weiterzumachen. Mit dieser Vorstellung ist Thomas dann in das konkrete Gespräch mit Max und unserem Sportdirektor Christoph Freund gegangen", sagte Hoeneß in einem Interview mit der Welt am Sonntag. "Und war überrascht, dass die beiden - in Absprache mit allen Gremien unseres Klubs - ihm diese Botschaft überbrachten. Darauf war Thomas nicht vorbereitet. Das hat er in seinem Statement zum Ausdruck gebracht, was man total verstehen kann."

Mitte Januar hatte Sportvorstand Max Eberl der 35-jährigen Klub-Ikone eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in Aussicht gestellt. Angeblich auch auf Druck des mächtigen Aufsichtsrats um Hoeneß bekam Müller letztlich doch kein Angebot für einen neuen Vertrag. Am Samstag verkündeten Müller und der FC Bayern letztlich die Sommer-Trennung nach insgesamt 25 Jahren.

Öffentliche Kritik rief nicht nur die Entscheidung an sich, sondern vor allem der Umgang samt Eberls Quasi-Versprechen vom Januar hervor. Der Sportvorstand betonte zuletzt öffentlich, dass er seine damalige Aussagen bereue. "Ich finde es immer ein Zeichen von Stärke, wenn jemand Fehler zugibt", sagte Hoeneß diesbezüglich.