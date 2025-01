Bayer Leverkusen in der Champions League live sehen, Sender Plan: Alle Informationen zur Übertragung der B04 Spiele im Free-TV und Livestream

Bayer Leverkusen ist einer von fünf deutschen Champions-League-Teilnehmern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele der Werkself verfolgen könnt.

In diesem Jahr ist Bayer Leverkusen auch in der Champions League gefragt. SPOX fasst in diesem Artikel die wichtigsten Informationen zur Übertragung der B04-Spiele im TV und Livestream zusammen.

Bayer 04 Leverkusen bestreitet am Dienstag, den 21. Januar, sein siebtes Gruppenspiel. Der Gegner: Atlético Madrid.

Die Gruppenphase der Königsklasse wurde generalüberholt. Wie der neue Modus aussieht, haben wir hier erklärt.