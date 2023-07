Champions League Saison 2024/25, neuer Modus: Teilnehmer, Termine, Zeitplan, Finale und Übertragung im TV und Livestream

Der Champions-League-Modus bekommt in der Saison 2024/25 einen neuen Anstrich. Teilnehmer, Termine, Zeitplan, Finale und Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zu den Reformen in der Königsklasse wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Die Champions League, wie wir sie kennen, ist bald Geschichte. In der Saison 2023/24 wird zum letzten Mal im seit drei Jahrzehnten bewährten Modus mit 32 Mannschaften, die zuerst die Gruppenphase bewältigen müssen und danach in der K.o.-Phase weiterspielen, um den Henkelpott gekämpft. Ab der Spielzeit 2024/25 wird sich das alles grundlegend ändern.

Champions League Saison 2024/25, neuer Modus: Teilnehmer

Die erste große Veränderung wird bei der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften bemerkbar. Nicht mehr 32, sondern 36 europäische Top-Teams werden ab 2024/25 um den prestigeträchtigsten Titel auf Vereinsebene mitspielen.

Auf den ersten Blick scheint eine Vergrößerung des Teilnehmerfeldes um vier Teams nicht von großer Bedeutung zu sein, ist es aber. Denn mit der Reform entfällt die Gruppenphase komplett, stattdessen bilden die 36 Mannschaften eine gemeinsame Liga, in der sie jeweils acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele - gegen acht verschiedene Gegner bestreiten.

© getty Die Champions League bekommt ab der Saison 2024/25 einen neuen Modus.

Die Gegner werden mithilfe einer Auslosung ermittelt. Was die Auslosung betrifft, wird am selben System wie bisher festgehalten, einzig dass die Töpfe aus neun anstelle von acht Mannschaften bestehen. Den ersten Topf füllen wie gehabt der Titelverteidiger und acht weitere nationale Meister, während für die Töpfe zwei bis vier der UEFA-Koeffizient herangezogen wird.

Nach acht Spieltagen ist die erste Phase der Champions League dann beendet, darauf folgt die K.o.-Phase. Direkt für das Achtelfinale qualifizieren sich nur die besten Acht der Ligatabelle. Um die anderen acht Tickets kämpfen in den K.o.-Runden-Playoffs auf der einen Seite die Mannschaften von Platz neun bis 16 und auf der anderen Seite die Teams von Platz 17 bis 24. Absteigen in die Europa League ist nicht mehr möglich.

Vom Achtelfinale bis zum Finale bleibt dann jedoch alles beim Alten. Mit Beginn der K.o.-Phase ist dank einer Auslosung der gesamte Pfad bereits vorbestimmt, so dass danach keine weiteren mehr benötigt werden. Klubs aus demselben Verband können jedoch bereits ab den K.o.-Runden-Playoffs aufeinandertreffen.

Die vier Extra-Startplätze gehen 2024/25 an:

den Dritten der laut UEFA-Koeffizient fünftbesten Liga Europas, womit aktuell die französische Ligue 1 gemeint ist.

einen Meister einer kleineren Liga.

die zwei Verbände, die in der Spielzeit davor in der Champions League die besten Ergebnisse eingefahren haben. Dadurch darf auch die Bundesliga auf einen weiteren Startplatz hoffen.

Champions League Saison 2024/25, neuer Modus: Termine, Zeitplan, Finale

Die Qualifikationsphase startet am 9. Juli 2024, die Ligaphase am 17. September. Am 31. Mai 2025 steigt in der Münchner Allianz Arena das Finale um den Henkelpott.

Phase Runde Hinspiel Rückspiel Qualifikationsphase 1. Qualifikationsrunde 9.-10. Juli 2024 16.-17. Juli 2024 2. Qualifikationsrunde 23.-24. Juli 2024 30.-31. Juli 2024 3. Qualifikationsrunde 6.-7. August 2024 13. August 2024 Playoffs Playoff-Runde 20.-21. August 2024 27.-28. August 2024 Ligaphase 1. Spieltag 17.-18. September 2024 2. Spieltag 1.-2. Oktober 2024 3. Spieltag 22.-23. Oktober 2024 4. Spieltag 5.-6. November 2024 5. Spieltag 26.-27. November 2024 6. Spieltag 10.-11. Dezember 2024 7. Spieltag 21.-22. Januar 2025 8. Spieltag 29. Januar 2025 K.o.-Phase K.o.-Runden-Playoffs 11.-12. Februar 2025 18.-19. Februar 2025 Achtelfinale 4.-5. März 2025 11.-12. März 2025 Viertelfinale 8.-9. April 2025 15.-16. April 2025 Halbfinale 29.-30. April 2025 6.-7. Mai 2025 Finale 31. Mai 2025 in der Allianz Arena, München

Champions League Saison 2024/25, neuer Modus: Übertragung im TV und Livestream

Während der Modus von Grund auf erneuert wird, ändert sich zumindest an der Übertragungssituation nicht so viel. DAZN und Amazon Prime teilen sich auch in der Saison 2024/25 die Rechte an den Spielen. Dabei kümmert sich DAZN weiterhin um den Großteil - 189 von 203 Spielen (inklusive Qualifikation), Amazon Prime zeigt den Rest. Das Finale ist bei DAZN und im Free-TV im ZDF zu sehen.

Champions League: Die vergangenen zehn Finals