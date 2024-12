Beim Grand Prix von Las Vegas findet heute das Qualifying statt. SPOX verrät, wer die Action auf dem Asphalt live im TV und Livestream zeigt / über...

Beim Grand Prix von Las Vegas findet heute das Qualifying statt. SPOX verrät, wer die Action auf dem Asphalt live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Rahmen des Großen Preises von Las Vegas sind am heutigen Samstag, den 18. November, zwei weitere Sessions geplant. Aufgrund der Zeitverschiebung geht der F1-Tag früh los. Auf dem Las Vegas Street Circuit im US-amerikanischen Bundestaat Nevada steigt um 5.30 Uhr deutscher Zeit das 3. Freie Training. Das Qualifying ist für 9 Uhr angesetzt.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Las Vegas heute live im Free-TV und Livestream?

Ihr wollt heute nicht nur beim Qualifying, sondern auch beim 3. Freien Training live mit dabei sein? Dann müsst Ihr bei Sky vorbeischauen. Der Pay-TV-Sender bietet nämlich zu beiden Sessions jeweils einen Livestream an. Die Übertragung des 3. Freien Trainings startet um 5.15 Uhr mit Sascha Roos in der Funktion des Kommentators. Ihn unterstützt dabei der Experte Ralf Schumacher. Das Qualifying wird dann ab 8.30 Uhr gezeigt.

Außerdem könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW den Livestream von Sky freischalten und so nichts vom Geschehen in den USA verpassen.

F1TV überträgt zwar ebenfalls alle Sessions der Saison live mit, allerdings nur Bestandskunden.

Was die Übertragung in Österreich betrifft, werdet Ihr bei ServusTV fündig. Der Privatsender bietet zusätzlich auch einen kostenlosen Livestream bei Servus TV On an.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Las Vegas heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Qualifying

SPOX darf bei einem Qualifying natürlich nicht fehlen. Aus diesem Grund wird das Geschehen live und detailliert getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings in Las Vegas.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Las Vegas heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Las Vegas

: Großer Preis von Las Vegas Session: Qualifying

Qualifying Datum : 18. November

: 18. November Uhrzeit : 9.00 Uhr

: 9.00 Uhr Ort : Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA)

: Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

