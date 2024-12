In Sao Paulo findet heute das Rennen beim Grand Prix von Brasilien statt. SPOX erklärt, wie Ihr das Spektakel live im Free-TV und Livestream verfol...

In Sao Paulo findet heute das Rennen beim Grand Prix von Brasilien statt. SPOX erklärt, wie Ihr das Spektakel live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

In Interlagos wird am heutigen Sonntag, den 5. November, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen um Punkte für die Weltmeisterschaft gekämpft. Erst gestern waren die 20 Piloten im Rahmen des Sprintrennens auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo auf der Strecke unterwegs, nun liegt heute das Rennen im Fokus. Die finale Session beim Großen Preis von Brasilien geht um 18 Uhr deutscher Zeit los.

Formel 1 in Sao Paulo: Wo läuft das Rennen beim GP von Brasilien heute live im Free-TV und Livestream?

Anders als beim Großteil der Formel-1-Rennen in dieser Saison wird das Spektakel in Sao Paulo heute kostenlos angeboten. Sky hat sich dazu verpflichtet, die Rolle von RTL, das sich vor der Saison aus der Formel 1 zurückzog, zu übernehmen. Dadurch werden wenige ausgewählte Rennen bei Sky frei empfangbar zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das Rennen demnach gratis auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie bei YouTube und TikTok verfolgen. Im Pay-TV wird das Geschehen auf dem Asphalt bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event angeboten.

getty

Auch in Österreich ist das Rennen im Free-TV zu sehen. Darum kümmert sich ServusTV. Kostenpflichtig ist dagegen der Zugang zu F1TV - wobei nur Bestandskunden das Rennen verfolgen können.

Liveticker zum Rennen

SPOX liefert eine weitere Alternative, wir tickern das Rennen live mit. Überholmanöver, Ausfälle, Boxenstopps - hier geht Euch nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Brasilien.

Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lance Stroll Aston Martin 4 Fernando Alonso Aston Martin 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Carlos Sainz Ferrari 8 George Russell Mercedes 9 Sergio Perez Red Bull 10 Oscar Piastri McLaren 11 Nico Hülkenberg Haas F1 12 Kevin Magnussen Haas F1 13 Alexander Albon Williams 14 Esteban Ocon Alpine 15 Pierre Gasly Alpine 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 19 Logan Sargeant Williams 20 Guanyu Zhou Alfa Romeo

Wichtigste Infos

Event: Großer Preis von Brasilien

Session: Rennen

Datum: 5.11.

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien)

TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

Liveticker: SPOX

