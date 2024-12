"Das war die härteste Fahrt meines Lebens": Formel-1-Fahrer Carlos Sainz erzählt spezielle Anekdote

Carlos Sainz ließ sich in der ausgedehnten Herbstpause der Formel 1 auf eine vermeintlich lockere Ausfahrt mit seinem Kumpel Tadej Pogacar ein - und stieß an der Seite des frisch gekürten Rad-Weltmeisters schnell an seine Grenzen.

"Ich habe gelitten. Ich hatte die brillante Idee, ihn auf einer Erholungsrunde zu begleiten. Es war die härteste Fahrt meines Lebens", sagte Sainz in Austin/Texas, wo in der Formel 1 beim Großen Preis der USA (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) der 19. WM-Lauf ansteht.

Ferrari-Pilot Sainz und der Tour-de-France-Champion Pogacar wohnen beide in Monaco und treffen sich häufiger zu "Kaffeefahrten" entlang der Cote d'Azur.

"Wir fahren 30 oder 40 km, trinken einen Kaffee und drehen wieder um. Wir unterhalten uns, auch wenn es nicht die spannendste Unterhaltung ist. Er hat einen Puls von 110, während meiner bei 170 oder 180 liegt, da kann man nicht viel reden", sagte Sainz: "Was er auf dem Rad macht, ist unglaublich. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie dieser Kerl auf einem Fahrrad pushen kann."