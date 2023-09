WWE Payback 2023 heute live, Übertragung: Wrestling im Free-TV und Livestream

Heute findet WWE Payback 2023 statt. SPOX verrät Euch, wo ihr das Wrestling-Event im Free-TV und via Livestream anschauen könnt.

Mit WWE Payback 2023 findet heute bereits das nächste Großevent im Wrestling statt. Die letzte Veranstaltung diesen Ausmaßes ist gar nicht mal so lange her: Anfang August fand der SummerSlam statt. Der SummerSlam 2023 ging in Detroit im Bundesstaat Michigan vonstatten. Genauer gesagt im Ford Field, das normalerweise für die NFL-Spiele der Detroit Lions genutzt wird.

Die Match-Ups stehen, die Fans sind heiß: Die Veranstaltung wird in der Nacht von Samstag (2. September) auf Sonntag (3.September) laufen. Die Kickoff Show soll planmäßig um 01:00 Uhr (MESZ) beginnen und die Main Show dann um 02:00 Uhr (MESZ) folgen. Unter anderem WWE-Ikone Rey Mysterio ist mit dabei.

Das Event wird in Pittsburgh ausgetragen. Die Stadt liegt gut vier Stunden per Auto von der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C entfernt und befindet sich im Bundesstaat Pennsylvania. Als genauer Austragungsort wird die PPG Paints Arena in Pittsburgh dienen. Diese wird ansonsten auch für viele Konzerte genutzt.

WWE Payback 2023 heute live, Übertragung: Wrestling im Free-TV

Wird das Event im frei empfangbaren TV laufen? Leider nein! Allerdings gibt es eine andere Option, WWE Payback live mitzuerleben. Auch wenn diese nicht kostenlos verfügbar ist.

WWE Payback 2023 heute live, Übertragung: Wrestling im Livestream

Und das ist die andere Option: Wer das Event mitverfolgen möchte, kann dies im Livestream via WWE-Network machen. Der Anbieter kostet in seiner Premium-Version monatlich 9,99 US-Dollar. Einen großen Vorteil hat die Seite aber: Sie ist auch auf ausgewählten Smart-TVs und per Apple TV und Amazon Fire TV abrufbar.

WWE Payback 2023 heute live, Übertragung: Die Eckdaten zum Event

Veranstaltung: WWE Payback 2023

WWE Payback 2023 Datum: 3. September

3. September Uhrzeit: 01:00 Uhr (Start der Kickoff Show)

01:00 Uhr (Start der Kickoff Show) Ort: PPG Paints Arena in Pittsburgh

PPG Paints Arena in Pittsburgh Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: WWE-Network

WWE Payback 2023 heute live, Übertragung: Die Match-Ups

Titel Match-Up: WWE World Heavyweight Championship Seth "Freakin" Rollins (c) vs. Shinsuke Nakamura WWE United States Championship Rey Mysterio (c) vs. Austin Theory Steel Cage Match Becky Lynch vs. Trish Stratus WWE Women's World Championship Rhea Ripley (c) vs. Raquel Rodriguez Singles Match LA Knight vs. The Miz

Außerdem tritt Cody Rhodes bei "The Grayson Waller Effect" auf.