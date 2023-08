WWE SummerSlam 2023 heute live, Übertragung: Wrestling im Free-TV und Livestream

Der SummerSlam 2023 ist der 36. seiner Art und zählt zu den größten Wrestling-Veranstaltungen des Jahres. Wo das Event im Free-TV und Livestream übertragen wird, erfahrt ihr bei SPOX.

Es ist endlich wieder soweit: Heute findet der SummerSlam 2023 statt. Der SummerSlam gehört mit Royal Rumble, Survivor Series und WrestleMania zu den vier klassischen Großveranstaltungen in der WWE. Das Spektakel fand zuvor bereits 35-mal statt. Das erste Mal war im Jahr 1988, als die Wrestling-Stars im Madison Square Garden in New York City auftraten.

Es werden zum diesjährigen SummerSlam 50.000 Zuschauer vor Ort erwartet. Das wäre auf jeden Fall rekordverdächtig und das größte Live-Publikum seit dem SummerSlam 1992 im Londoner Wembley-Stadion. Sonst spielt die Veranstaltung traditionell verteilt in den Vereinigten Staaten statt. Wie auch jetzt: Der SummerSlam 2023 wird heute in Detroit im Bundesstaat Michigan vonstatten gehen. Genauer gesagt im Ford Field, das normalerweise für die NFL-Spiele der Detroit Lions genutzt wird.

Kürzlich kam es zu einem Schock unter den Wrestling-Fans: Der jüngst in die WWE Hall of Fame aufgenommene Kult-Wrestler Rey Mysterio verletzte sich am Kopf.

WWE, SummerSlam 2023: Wer übertragt das Event im Free-TV?

Obwohl das Event von so einer Bedeutung ist, wird es heute leider nicht im deutschen Free-TV übertragen. Und auch kein Pay-TV-Sender konnte sich die Rechte für die Übertragung des SummerSlam 2023 sichern. Also gibt es zumindest im Fernsehen keine Möglichkeit, die Wrestling-Spektakel anzuschauen.

WWE, SummerSlam 2023: Wer übertragt das Event im Livestream?

Alle WWE-Fans einmal aufatmen: Zwar wird kein frei verfügbarer Livestream des Events zur Verfügung stehen, allerdings gibt es die Möglichkeit, den diesjährigen SummerSlam in Detroit im Livestream von WWE-Network kostenpflichtig zu verfolgen.

WWE, SummerSlam 2023: Sonstige News zum Aktuellen im Wrestling

WWE, SummerSlam 2023: Wie sieht die Match Card aus?

