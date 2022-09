WWE: YouTube-Star Logan Paul bekommt Titelmatch gegen Roman Reigns

Riesenüberraschung in der WWE: YouTube-Star Loga Paul trifft beim Saudi-Arabien-Event "Crown Jewel" auf Universal Champion Roman Reigns.

Nachdem er in den Wochenshows zuletzt vermehrt gegen Reigns gestichelt hatte, forderte er ihn am Samstag bei einer Pressekonferenz offiziell zum Duell heraus. Wenig später machte die WWE den Hammer perfekt und setzte für den 5. November ein Titelmatch an.

Kurios: Paul bekommt in seinem erst dritten Match direkt die Chance auf den Titel. In diesem Jahr hatte er einen festen Vertrag bei der größten Wrestling-Liga der Welt unterschrieben und stand bereits auf der Matchcard von WrestleMania und dem SummerSlam. Bei beiden Auftritten wusste der 27-Jährige zu überzeugen und ging jeweils als Sieger hervor.

Ein Sieg von Paul über Reigns, der bereits seit zwei Jahren Titelträger ist, wäre jedoch eine Sensation. Der "Head of the Table" und Cousin von Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson besitzt seit WrestleMania (Sieg im Titelvereinigungskampf gegen Brock Lesnar) zudem die zwei wichtigsten Gürtel.

In der Vergangenheit hatte Paul auch im Boxring für Aufmerksamkeit gesorgt und unter anderem in einem Showkampf gegen Flyod Mayweather alle Runden überstanden. Am Ende verlor er nach einstimmiger Entscheidung, die Niederlage wurde allerdings nicht als offiziell angesehen.