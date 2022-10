NHL-Preseason: Leon Draisaitl mit vier Scorerpunkten - auch Moritz Seider siegt

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich kurz vor dem Saisonstart in der NHL gleich wieder in Bestform präsentiert. Der Kölner kam beim 5:3-Erfolg seiner Edmonton Oilers gegen die Seattle Kraken mit dem deutschen Keeper Philipp Grubauer auf vier Scorerpunkte.

Draisaitl, Deutschlands Sportler des Jahres 2020, peilt nach der Halbfinal-Teilnahme in der vergangenen Saison nun endlich den großen Coup mit Edmonton an. "Wenn man nach so einer Saison, so einem Lauf und solchen Play-offs zurückkommt, kann man sich wirklich als Mitfavorit auf den Stanley Cup sehen", sagte der 26-Jährige.

Wie Leon Draisaitl gewann auch Moritz Seider die Generalprobe für die neue Spielzeit. Das Ausnahmetalent, in der vergangenen Saison bester NHL-Rookie, feierte mit den Detroit Red Wings einen 4:2-Erfolg bei den Toronto Maple Leafs. Seider blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Der frühere Münchner John Peterka kassierte dagegen mit den Buffalo Sabres eine 1:7-Pleite bei den Pittsburgh Penguins.

Nicht mehr in der Preseason befindet sich Nationalspieler Nico Sturm. Er verlor mit den San Jose Sharks gegen die Nashville Predators 1:4. Das Spiel fand im Rahmen der NHL Global Series in Prag statt und war der offizielle Saisonauftakt der NHL.

Nachdem Sturm am vergangenen Dienstag das 3:1 im Testspiel beim deutschen Meister Eisbären Berlin noch verpasst hatte, kam er gegen die Predators auf gut elf Minuten Eiszeit. Der Angreifer war erst vor der Saison vom Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche nach San Jose gewechselt.