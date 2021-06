NHL Playoffs: Montreal Canadiens nach 28 Jahren wieder in Stanley Cup Finals

Die Montreal Canadiens sind in der NHL nach 28 Jahren wieder in die Stanley Cup Finals eingezogen. Der Rekordmeister besiegte die Vegas Golden Knights in Spiel 6 der Western Conference Finals 3:2 nach Verlängerung und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich.

Artturi Lehkonen erzielte nach 1:39 Minuten in der Overtime den Siegtreffer für die Habs, die 1993 ihren bislang letzten von 24 Stanley Cups gewannen - es war auch die bis dato letzte NHL-Meisterschaft für einen Klub aus dem Eishockey-Mutterland Kanada.

"Das ist ein ziemlich gutes Gefühl", sagte Lehkonen: "Wir haben versucht, nicht nach vorne zu schauen. Es ist ein großer Sieg für uns. Wir haben noch vier weitere vor uns."

Der Gegner in der Finalserie wird noch ermittelt, zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und den New York Islanders kommt es am Freitagabend (Ortszeit) zum entscheidenden siebten Spiel.