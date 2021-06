NHL Playoffs: New York Islanders erzwingen Spiel 7 gegen Meister Tampa Bay Lightning

Die New York Islanders haben in den NHL Playoffs gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning Spiel 7 um den Einzug in die Stanley Cup Finals erzwungen. Der viermalige Champion setzte sich durch den Treffer von Anthony Beauvillier nach 68 Sekunden der Verlängerung mit 3:2 durch, das entscheidende Spiel in den Eastern Conference Finals findet in der Nacht zu Samstag statt.

Die Islanders, die zwei Tage zuvor noch eine 0:8-Klatsche kassiert hatten, zeigten starke Comeback-Qualitäten. Tampa Bay war durch Tore von Brayden Point (17.) und Anthony Cirelli (33.) bereits 2:0 in Führung gegangen, Jordan Eberle (35.) und Scott Mayfield (52.) erzwangen die Overtime.

Im zweiten Halbfinale steht es 3:2 für Rekordmeister Montreal Canadiens gegen die Vegas Golden Knights. Das sechste Spiel findet in der Nacht zu Freitag in Montreal statt.