NHL: Philipp Grubauer glänzt im Topspiel - Thomas Greiss erlebt bitteren Abend

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat die Colorado Avalanche in der NHL zu einem Sieg im Topspiel gegen die Vegas Golden Knights geführt. Beim 5:1-Erfolg im Duell der beiden besten Teams im Westen parierte der Goalie 18 von 19 Schüssen auf sein Tor und unterstrich damit einmal mehr seine starke Form.

Komplett in die Hose ging dagegen der Auftritt seines Nationalmannschaftskollegen Thomas Greiss. Der Keeper verlor mit den Detroit Red Wings 1:7 gegen die Nashville Predators. Greiss kassierte in knapp acht Minuten Spielzeit drei Gegentore bei nur vier Saves und bleibt mit seinem Team nach der dritten Niederlage in Serie Letzter der Central Division.

Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild unterdessen weiter in der Erfolgsspur. Auch ohne eigenen Treffer siegte der Stürmer mit seinem Team 2:0 gegen die St. Louis Blues, Minnesota ist Dritter in der Western Division. Beim dritten Sieg nacheinander stand Sturm gut neun Minuten auf dem Eis.