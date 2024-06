Vor 60.000 Zuschauern: New England Patriots ehren Quarterback-Legende Tom Brady

Star-Quarterback Tom Brady ist bei einer Zeremonie vor mehr als 60.000 Fans im Gillette Stadium in die Hall of Fame der New England Patriots aufgenommen worden. Eigentümer Robert Kraft verkündete, dass Bradys Trikotnummer 12 in New England nie wieder vergeben wird. Darüber hinaus erfährt Brady eine besondere Ehre: Während der NFL-Saison 2024 soll eine 12 Fuß hohe Statue des Superstars enthüllt werden.

