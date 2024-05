"They suck!" Quarterback-Legende Tom Brady kassiert Einlauf von höchster Stelle nach Birmingham-Abstieg

Kein Geringerer als Bradys langjähriger Chefcoach bei den New England Patriots, Bill Belichick, machte sich im Rahmen der Netflix-Live-Comedy-Show "The Roast of Tom Brady" über den NFL-GOAT lustig.

"Dein Fußball-Klub Birmingham City ist in England eine Liga abgestiegen", sagte Belichick. "Für die, die sich mit dem Fußball und den Feinheiten seines obskuren Abstiegssystems nicht auskennen, sag ich's auf Englisch: They suck!"

Der 72-Jährige setzte hinzu: "Gar nicht so leicht ein Team zu führen, Tom, oder?

Birmingham Citys Abstieg von der zweitklassigen Championship in die drittklassige League One wurde am Samstag besiegelt. Drei Trainer verschliss der frühere Klub von Real-Madrid-Star Jude Bellingham in der zurückliegenden Saison, darunter Manchester-United-Legende Wayne Rooney.