Patrick Mahomes gegen den MVP: Eröffnungsspiel der NFL-Saison 2024 steht fest

Auf der Jagd nach dem dritten Super-Bowl-Ring in Folge eröffnen die Chiefs die Saison als Titelverteidiger traditionell mit einem Thursday Night Game: In der Nacht auf den 6. September deutscher Zeit ist dabei der amtierende MVP Lamar Jackson mit seinen Ravens zu Gast.

Damit kommt es zum Rematch aus den Playoffs: Am 28. Januar gewannen die Chiefs auf dem Weg zum Titel als Underdog das AFC Championship Game in Baltimore mit 17:10. Im letzten Jahr hatten die Chiefs das Eröffnungsspiel der Saison gegen Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions verloren.

Nur einen Tag später steht dann das erste NFL-Spiel in Brasilien an: In São Paulo treffen die Philadelphia Eagles auf die Green Bay Packers.

Der komplette Spielplan der Saison 2024 soll am Mittwoch veröffentlicht werden.