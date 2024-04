NFL: Houstons Tank Dell bei Schießerei verletzt

Das teilten die Texans in einem Statement mit. Demnach erlitt der 24 Jahre alte Wide Receiver leichte Verletzungen, konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen und befinde sich "in guter Verfassung". Nach Medienberichten soll Dell einer von zehn Verletzten bei dem Vorfall in einem Nachtclub in Sanford gewesen sein.

Dell zählte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern der Texaner, in der Regular Season kam er auf 47 Catches für 709 Yards und sieben Touchdowns, ehe seine Rookie-Saison durch einen Beinbruch im Dezember jäh endete. Die Texans schieden später im Viertelfinale der Play-offs gegen die Baltimore Ravens aus.