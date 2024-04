"Einer der bestbezahlten Defensive Tackles": Christian Barmore verlängert bei den New England Patriots

Der amerikanische TV-Sender ESPN berichtet mit Verweis auf Barmores Agentin Nicole Lynn, dass die Vertragsverlängerung fertig ausgehandelt sei. Das neue Arbeitspapier könnte Barmore im Maximum 92 Millionen US-Dollar an zusätzlichem Geld bringen, davon seien 41,8 Millionen US-Dollar komplett garantiert, so der Bericht.

Die neuen vier Jahre kommen wohl auf das noch offene Vertragsjahr obendrauf, sodass Barmore bis nach der Saison 2028 an die Patriots gebunden ist. Ursprünglich lief der Vertrag des Zweitrundenpicks von 2021 nur noch bis nach der aktuellen Saison. Dabei hätte er nur 1,82 Millionen US-Dollar verdient.

Agentin Lynn re-postete derweil auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) die Info zur Vertragsverlängerung und erklärte: "Vor drei Jahren saßen Christian und Ich im Greenroom beim NFL Draft in der ersten Nacht und sein Name wurde nicht aufgerufen. Er rutschte in die zweite Runde. Das wurde eine der schwierigsten Nächte meiner Karriere. Jetzt ist er einer der bestbezahlten Defensive Tackles der Liga. Gott bleibt dir immer treu.", gefolgt von einem scherzhaften: "Hat noch jemand einen Brinks-LKW zur Hand?", womit sie auf die buchstäbliche LKW-Ladung an Geld anzuspielen scheint, die ihr Klient nun kassiert.

Betrachtet man lediglich das neu erhaltene Geld (bis zu 92 Millionen US-Dollar in vier Jahren), sortiert sich Barmore mit einem Durchschnittsgehalt in Höhe von 23 Millionen US-Dollar laut der US-Plattform Spotrac auf Rang 7 der bestbezahlten Defensive Tackles der NFL ein, gleichauf mit DeForest Buckner von den Indianapolis Colts. Bestbezahlter DT ist Super-Bowl-Sieger Chris Jones von den Kansas City Chiefs mit durchschnittlich 31,75 Millionen US-Dollar pro Saison.