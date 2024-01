NFL Playoffs, Gewinner und Verlierer der Wildcard-Runde: Mit Schnee und Eis ist alles besser!

© getty

NFL Playoffs, Wildcard-Runde: Nicht jeder ist für die Kälte gemacht

Es hat schon seinen Grund, warum Delfine nicht am Nordpol beheimatet sind: Die Dolphins verloren in Kansas City ihr elftes Spiel in Folge bei Temperaturen unter 5 Grad. Patrick Mahomes? Der steht in solchen Spielen jetzt bei einer Bilanz von 11-1.

Schon klar: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mahomes zum Beispiel dürfte in den meisten dieser Spiele Heimrecht gehabt haben. Bekanntlich hatte auch Peyton Manning keine gute Bilanz bei Minusgraden, und der gehört immerhin zu den besten Quarterbacks der Geschichte. Es sind eben nicht nur die Temperaturen von Bedeutung, sondern auch die Tatsache, dass es sich um Auswärtsspiele in New England, Pittsburgh, Baltimore und Co. handelt.

Aber gleichzeitig kommt der eine schlicht und ergreifend besser in Gefrierschrank-Temperaturen zurecht - und der andere eben nicht. In dieser Hinsicht haben Teams aus klirrenden Verhältnissen einen deutlichen Vorteil: Sie können sich deutlich leichter auf einen Dom bzw. freundliche Temperaturen einstellen als umgekehrt.

In dieser Hinsicht will ich Euch einen Artikel von Ethan Sherwood Strauss nicht vorenthalten, der eine eigentlich recht simple Erkenntnis treffend zusammengefasst hat: In der AFC ist das Wetter deutlich schlechter! Dort haben von 16 Teams nämlich aktuell zehn ein Outdoor Stadium und potenzielle Minusgrade zur Playoff-Zeit. In der NFC sind es gerade einmal halb so viele, und nur in Chicago oder Green Bay wird es richtig kalt.

Heißt: Wer keinen Bock hat auf "abgefrorene Eier", der sollte lieber in der NFC anheuern.

Heißt aber auch: Es hat schon einen Grund, warum der Super Bowl regelmäßig in Florida und Kalifornien gastiert, aber noch nie in Baltimore, Buffalo oder Green Bay: Das Risiko ist der NFL einfach zu groß. Minneapolis und Detroit haben dagegen in weiser Voraussicht einen hübschen Dom gebaut und durften das Spektakel schon ausrichten ...