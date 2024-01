NFL, Playoffs 2024: Teams, Datum, Termine, Zeitplan, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

NFL Playoffs 2024: Der Zeitplan des ersten Playoff-Wochenendes (Wildcard Round)

Die insgesamt sechs Duelle der Wildcard Round stehen bereits fest. Ein Freilos haben sich die Baltimore Ravens (AFC) und die San Francisco 49ers (NFC) gesichert.

Dabei spielen die drei Division-Sieger jeder Conference in umgekehrter Reihenfolge gegen die drei Wildcard-Teams. Heißt: Die Dallas Cowboys treffen als Team mit der zweitbesten Bilanz der NFC (12-5) auf das schlechteste Wildcard-Team, in diesem Fall die Green Bay Packers (9-8).

Außerdem gibt es in der Wildcard-Runde das einzige Monday Night Game der Postseason: Zwei Spiele finden am Samstag, drei am Sonntag und eines am Montag statt. Danach wird nur noch am Samstag oder Sonntag gespielt.

Datum Uhrzeit Auswärtsmannschaft Ergebnis Heimmannschaft Sa., 13.01. 22.30 Uhr Cleveland Browns -:- Houston Texans So., 14.01 2 Uhr Miami Dolphins -:- Kansas City Chiefs So., 14.01 19 Uhr Pittsburgh Steelers -:- Buffalo Bills So., 14.01 22.30 Uhr Green Bay Packers -:- Dallas Cowboys Mo., 15.01. 2 Uhr Los Angeles Rams -:- Detroit Lions Di., 16.01. 2 Uhr Philadelphia Eagles -:- Tampa Bay Buccaneers

Die Top-Seeds der AFC und NFC haben in der Divisional Round natürlich Heimrecht - selbiges hätten sie auch in einem möglichen Championship Game. Sie spielen gegen das am niedrigsten gesetzte Team, das noch im Wettbewerb verblieben ist. Danach geht das Heimrecht immer an das Team, das in der Setzliste höher steht. Es kommt also nicht auf die Bilanz an.