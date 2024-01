Dallas Cowboys nach dem Playoff-Debakel gegen Green Bay: Kommt jetzt Bill Belichick?

"America's Team": Woher stammt dieser Spitzname für die Dallas Cowboys? Geboren wurde er in einem Highlight-Video der NFL aus der Saison 1978. Die Franchise befand sich damals mitten in einer extrem erfolgreichen Ära und schaffte von 1966-85 in 20 Spielzeiten in Folge eine positive Bilanz, die Fanbase wuchs und zementierte sich in den 90ern, als man mit 1992, 1993 und 1995 jeweils den Super Bowl gewinnen konnte.

Resultat: Die Cowboys garantieren die höchsten Einschaltquoten, Jahr für Jahr landen sie im Forbes-Ranking der wertvollsten Franchises ganz vorn - und wie bei den New York Yankees im Baseball oder den Los Angeles Lakers in der NBA freut sich der Rest des Landes, wenn eine Saison erfolglos beendet wird.

Was jetzt schon eine ganze Weile anhält: Seit dem letzten Titel vor 28 Jahren hatten die Cowboys in zwölf Playoff-Anläufen kein einziges Championship Game in der NFC erreicht, geschweige denn den Super Bowl.

2023 sollte das endlich anders werden. Die Vorzeichen standen gut, nach einer Bilanz von 12-5 in der Regular Season und dem Two-Seed in der Conference. Zwei Siege in zwei Heimspielen und man würde endlich einmal wieder um den Einzug in den Super Bowl kämpfen dürfen.

NFL Playoffs: Wildcard-Runde

Freilos: Baltimore Ravens (AFC), San Francisco 49ers (NFC)