NFL Playoffs, Divisional Round: Patrick Mahomes vs. Josh Allen - das größte Duell geht in die nächste Runde

Die NFL Playoffs gehen in die Divisional Round, also quasi ins Viertelfinale: Mit den San Francisco 49ers und Baltimore Ravens greifen die beiden besten Teams der Regular Season ins Geschehen ein, in Detroit wird das Märchen für einen der beiden Außenseiter weitergehen. Und dann gibt es da noch die aktuell größte Rivalität der Liga zwischen Patrick Mahomes und Josh Allen ... SPOX beleuchtet die vier Spiele am Wochenende und wagt eine Prognose.