NFL - Neun Monate nach Herzstillstand: Damar Hamlin gibt Comeback für Buffalo Bills

Ein kleines Football-Wunder ist vollbracht - neun Monate nach seinem Herzstillstand hat Damar Hamlin wieder erste NFL-Snaps absolviert. Der Safety von den Buffalo Bills wurde im Heimspiel gegen die Miami Dolphins am Sonntag im Highmark Stadium stürmisch gefeiert. "Schön, dass Du wieder da bist, Nummer drei!", schrieben die Bills bei X.

Hamlins Herz war am 2. Januar im Spiel bei den Cincinnati Bengals stehengeblieben. Der heute 25-Jährige wurde noch auf dem Feld reanimiert und später im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Die gesamte Liga stand unter Schock.

Dreieinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch hatte Hamlin wieder Grünes Licht von den Ärzten erhalten und die Arbeit für sein Comeback aufgenommen. Ende August schaffte er es in den 53er-Saisonkader der Bills, bereits in der Preseason hatte er auf dem Feld gestanden. Am Sonntag ersetzte er den verletzten Jordan Poyer, schon beim Aufwärmen lief er eine Ehrenrunde und klatschte mit den Bills-Fans am Spielfeldrand ab.

Das erste Spiel des Sonntags war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet: Die Jacksonville Jaguars bezwangen die Atlanta Falcons in London mit 23:7, beide Teams stehen bei 2:2 Siegen.