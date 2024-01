Meiste Playoff-Siege eines Quarterbacks: Patrick Mahomes auf Tom Bradys Spuren

Playoff-Siege eines Quarterbacks sagen nicht alles

Gleichzeitig müssen wir an dieser Stelle betonen, dass es deutlich zu kurz gegriffen wäre, die Leistung eines Quarterbacks allein an seinen Erfolgen (in den Playoffs) zu beurteilen, oder auch an der Head-to-Head-Bilanz mit einem direkten Rivalen. Die meisten Medien sind davor nicht gefeit, wir eingeschlossen, schließlich sind Quarterbacks zweifellos die Protagonisten des Sports und bieten so auch die besten Storylines, ob positiver oder negativer Natur.

Allerdings gibt es nicht umsonst den Spruch: "Siege sind keine Quarterback-Statistik". Der Mann hinter dem Center kann das Spiel eben nicht allein gewinnen, sondern ist auf das komplette Team angewiesen: vom Head Coach über die O-Line, Skill Positions, Defense und Special Teams inklusive Kicker - und in den Playoffs hin und wieder sogar auf den Münzwurf vor der Overtime.

Die Milchmädchenrechnung "Mehr Playoff-Siege = besserer Quarterback" wäre deshalb viel zu simpel. Ein starker Quarterback kann sein Team bis in die Playoffs schleppen, nur um dann unglücklich oder schlicht einem besseren Gegner zu unterliegen - und hätte dann eine schlechtere Statistik als ein weiterer QB, der es erst gar nicht in die Postseason schafft. Umgekehrt kann er trotz schwächerer Leistungen von der eigenen Defense bis zum Titel getragen werden, siehe Peyton Manning bei den Denver Broncos in der Saison 2015.

Und dann ist da noch die Tatsache, dass sich auch das Playoff-Format in der NFL über die Jahre mehrfach geändert hat: Packers-Quarterback Bart Starr musste für seine fünf Titel in den 60er Jahren, zwei davon in der Super-Bowl-Ära, nur neun Spiele gewinnen. Zum Vergleich: Eli Manning marschierte mit den Giants 2007 und 2011 jeweils durch die Wildcard-Runde und holte so in zwei Jahren insgesamt acht Playoff-Siege (seine einzigen überhaupt).

So, jetzt aber zur Übersicht.