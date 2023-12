NFL - Week 15, Gewinner und Verlierer: Taylor Swift flucht - und Brock Purdy will den MVP-Award nicht

© getty

NFL, Week 15 - Gewinner: James Cook (Bills)

Um den Arbeitstag von James Cook gegen die Dallas Cowboys kurz zusammenzufassen, braucht es eigentlich nur diesen Clip hier: Sein Laufversuch ist eigentlich nach vier Yards gestoppt, aber am Ende werden es zwölf, weil Cook nicht aufzuhalten ist, weil sein komplettes Team wie besessen anschiebt und die Cowboys-Defense einfach nicht gegenhalten kann.

So wurden es am Ende 179 Rushing Yards, wobei sowohl die Anzahl der Carrys (25) als auch die Yards im Schnitt (7,2) beeindruckend sind. Ach ja, 42 Receiving Yards auch noch, plus je ein Touchdown am Boden und durch die Luft. Mit Cook in dieser Form sind die Bills schwer aufzuhalten - und seit das Team den Offensive Coordinator vor einigen Wochen austauschte, ist seine Rolle deutlich größer geworden.

So konnte sich Quarterback Josh Allen auf 15 Passversuche beschränken und warf zum ersten Mal seit Anfang Oktober keine Interception. "Ich fühle mich wie das Kind, das in der Gruppenarbeit nichts beiträgt, aber am Ende trotzdem eine Eins bekommt", witzelte er. Letzten Montag hatten wir die Frage noch abgeblockt, ob Buffalo in den Playoffs zum Angstgegner aufsteigen könnte. Nach dieser Machtdemonstration gegen Dallas ist die Antwort ein klares Ja.