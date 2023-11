Die Regular Season der NFL wird in den kommenden Tagen mit der 12. Woche fortgesetzt. Wie Ihr die Partien live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Am vierten Donnerstag im November wird in den USA Thanksgiving gefeiert, dies ist auch in der NFL bemerkbar. Durch den Feiertag wird die Terminstruktur in Week 12 etwas verändert. So beginnt der Spieltag am Donnerstag mit drei Thanksgiving Games, in der jeweils Division-Rivalen gegeneinander antreten.

Los geht es um 18.30 Uhr deutscher Zeit mit den Green Bay Packers gegen die Detroit Lions. Danach stehen folgende zwei Partien auf dem Plan: um 22.30 Uhr Commanders vs. Cowboys und um 2.20 Uhr nachts 49ers vs. Seahawks. Am Freitag wird ein weiteres Spiel absolviert, das NFL Black Friday Game zwischen den Miami Dolphins und den New York Jets, am Sonntag sind es dann zehn Duelle. In den Nächten auf Montag und Dienstag steigt wieder jeweils eine Begegnung.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 12?

Die Spiele von Week 12 sind bei mehreren Anbietern zu sehen. Amazon Prime etwa kümmert sich um die Partie zwischen den Dolphins und den Jets (Freitag/21 Uhr). Dafür wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, das entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr kostet.

RTL zeichnet wieder für drei Duelle verantwortlich, davon sind zwei im Free-TV und gleichzeitig im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen: Jaguars vs. Texans (Sonntag/19 Uhr) und Bills vs. Eagles (Sonntag/22.25 Uhr), ein weiteres - Saints vs. Falcons (Sonntag/19 Uhr) - nur bei RTL+.

Außerdem sind einige Spiele auch bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst besitzt seit Jahren bereits Übertragungsrechte an der nordamerikanischen Profiliga und überträgt daher von der 12. Spielrunde folgende Einzelspiele: Packers vs. Lions (Donnerstag/18.30 Uhr), Commanders vs. Cowboys (Donnerstag/22.30 Uhr), 49ers vs. Seahawks (Freitag/2.20 Uhr), Chiefs vs. Raiders (Sonntag/22.25 Uhr), Ravens vs. Chargers (Montag/2.20 Uhr) und Bears vs. Vikings (Dienstag/2.15 Uhr). Am Sonntag stehen auf der Plattform sowohl eine englischsprachige als auch eine deutschsprachige Konferenz zum Abruf bereit.

Um wirklich jedes NFL-Spiel live verfolgen zu können, wird jedoch ein NFL Game Pass benötigt. Dieser (NFL Game Pass Season Pro) wird via DAZN angeboten und kostet, nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums (7 Tage), für die restliche Saison 44,99 Euro.

NFL: Die Spiele von Week 12 auf einen Blick