NFL, Week 5 - Gewinner und Verlierer: Patriots so schlecht wie zu Belichicks Anfang - Jefferson-Verletzung könnte Vikings die Saison kosten

Was war los in Woche 5? Die New England Patriots sind so schlecht wie seit den Anfangstagen der ruhmreichen Ära von Bill Belichick nicht mehr, die Denver Broncos sind einfach nur schlecht. "Mr. Irrelevant" ist viel besser als sein Ruf. Ansonsten haben wir mehrere Diebstähle anzuzeigen: Die 49ers entwendeten ein Trick Play, Zack Moss stahl einem Comebacker die Show. Die Gewinner und Verlierer ...

Zum ersten Mal diese Saison spielte "Mr. Irrelevant" Brock Purdy nicht nur innerhalb eines Elite-Teams gut, sondern machte auch selbst einfach ein herausragendes Spiel und gehörte zur Elite. Im Sunday Night Game warf er für 252 Yards und überragende vier Touchdowns. Drei Mal fand er George Kittle, einmal Fullback Kyle Juszczyk. Bei einem schwächeren Spiel von Playmaker Christian McCaffrey (CMC erlief in 19 Versuchen nur 51 Yards, also 2,7 Yards pro Lauf) nahm der Quarterback das Ruder in die Hand und warf sein Team zum Sieg.

Später im Sunday Night Game machten die 49ers exakt dasselbe! Brock Purdy übergab den Ball an Christian McCaffrey, der gab den Ball Deebo Samuel beim End Around und der warf den Ball wieder zu Purdy. In der tiefen Route war George Kittle frei und fing seinen zweiten Touchdown des Abends. Zwei Mal derselbe Trick-Play-Touchdown am selben Tag - Zufall? Mitnichten! "Wir hatten das Play schon seit einem Jahr in unserem Playbook", erklärte Fullback Kyle Juszczyk nach dem Spiel. "Als der Detroit-Tight-End gescort hat, habe ich George [Kittle] geschrieben: 'Hast du den Flea Flicker gesehen?' Dann hat er direkt unserem Tight-End-Coach geschrieben: 'Wir machen es besser!' Und ich glaube, George hatte mehr Yards?" In der Tat, Kyle! LaPorta holte bei seinem Touchdown 31 Yards heraus, Kittle sammelte 38 Yards. Man muss aber auch sagen: LaPorta hatte noch Raum für 100 weitere Yards. Bei Kittle war es eher knapp. Seht selbst!

Die Detroit Lions haben in Woche 5 ein tolles Trick Play ausgespielt, bei dem Jared Goff den Ball nach dem Snap an Running Back David Montgomery gab. Dieser lief nach rechts raus, gab den Ball an Kalif Raymond weiter, der ihn wieder zu Jared Goff zurückwarf. Durch die vielen Ballbesitzwechsel war Tight End Sam LaPorta rechts bei der tiefen Route frei durch und wurde von Jared Goff zum Touchdown angeworfen.

Denn satte vier Turnover der Offense sorgten dafür, dass sich die Cowboys-Verteidigung immer wieder in extrem undankbaren Situationen wiederfand. Dabei machte die Defense die Fehler der Kollegen zunächst wieder gut: Bei zwei Plays nach einem Tony-Pollard-Fumble schlug Jourdan Lewis McCaffrey den Ball aus der Hand und eroberte ihn danach an der eigenen Endzone zurück. Doch zwei der drei Interceptions von Dak Prescott konnten die 49ers zu Touchdowns verwandeln.

Obwohl Starspieler CMC kaum ins Spiel fand, nahm Purdy ihnen die Butter vom Brot und schenkte ihnen satte 42 Punkte ein. Das letzte Mal, dass die Cowboys-Defense so viele Punkte zuließ, war vor fast genau drei Jahren: Am 4. Oktober 2020 kamen die Cleveland Browns auf satte 49 Zähler. Doch daran hatte nicht nur die Defense Schuld ...

Die Dallas Cowboys wirkten in den ersten vier Wochen wie der Real Deal. Ganze 7,25 Punkte pro Spiel hatte man seinen Gegnern zugestanden. Doch nachdem bereits in Woche 3 gegen schwache Cardinals ein Dämpfer kam, sorgte das erste Aufeinandertreffen mit einem ernstzunehmenden Gegner nun für die bittere Wahrheit: So gut, wie die Dallas Cowboys zu sein glaubten, sind sie nicht.

Dabei überzeugte neben Moore vor allem die Risikofreudigkeit der Bears. Mit den Receiver-Alternativen klickte es sonst wenig. Tight End Cole Kmet (5/5 für 42 Yards, 1 TD) ist weiter mit Justin Fields auf einer Wellenlänge. Doch der Quarterback brachte nur knapp 50 Prozent seiner Pässe an (15/29, 282 Yards, 4 TDs). Darnell Mooney konnte keines seiner vier Targets fangen, Running Back Khalil Herbert keines seiner drei und auch EQ St. Brown fing sein Target nicht. Immerhin: Tight End Robert Tonyan fing beide an ihn adressierte Pässe, jedoch nur für kombinierte zehn Yards.

Die Chicago Bears sahen in den ersten vier Wochen einfach schlecht aus. Immer wieder gab es auch neben dem Platz Unruhen und in der Vorwoche, als man gegen die Denver Broncos lange gut ausgesehen hat, verschenkte man eine 28:7-Führung noch und verlor am Ende 28:31 auf eigenem Platz. Doch nicht in Woche 5!

Dabei gab es dieses Jahr ein absolutes Novum: Zum ersten Mal spielte ein Team, nämlich Jacksonville, zwei Spiele in einem Jahr in England. Um den Reisestress nicht doppelt mitmachen zu müssen, liefen die Jaguars in aufeinanderfolgenden Wochen in London auf. Nach einem klaren 23:7-"Heimsieg" gegen die Atlanta Falcons folgte jetzt das nominelle Auswärtsspiel gegen die Buffalo Bills. Doch die Jaguars profitierten nicht nur von der hohen Erfahrung mit London-Trips (Buffalo reiste erst am Freitag an - sehr spät im Vergleich zu anderen Teams), sondern auch vom London-Verbleib. Die Jax siegten mit 25:20 gegen den klaren Favoriten und machten so von ihrem ganz besonderen Heimvorteil Gebrauch.

Die Jacksonville Jaguars fühlen sich in London mittlerweile so richtig wohl! Seit zehn Jahren geben die Jaguars regelmäßig ein Heimspiel ab und spielen in Übersee. Bis auf 2020, als Covid-19-bedingt keine International Games stattfanden, war Jacksonville jährlich zu Gast.

© getty

NFL, Week 5 - Verlierer: Ist die Magie von Bill Belichick verflogen?

Die New England Patriots haben erneut ordentlich eins auf die Zwölf bekommen. Bereits in der Vorwoche setzte es eine vernichtende 3:38-Niederlage gegen Dallas, nun folgte eine 0:34-Abreibung gegen die New Orleans Saints, bei der sogar das Ehren-Field-Goal vorbeiging. Die Pats stehen 1-4 und obwohl es richtig schlecht läuft und Quarterback Mac Jones schon das zweite Spiel in Folge - gesund - nicht auf dem Feld beendete, möchte Head Coach Bill Belichick es nicht am Spielmacher der Franchise festmachen. Auf die Frage, ob Jones Starter bleibt, antwortete der 71-Jährige: "Yeah, es gab eine Menge Probleme, es lag nicht nur an ihm."

Der Start ist historisch schlecht. Trotz mehrerer schwieriger Saisons zuletzt holte man innerhalb der ersten fünf Spiele immer mindestens zwei Siege. Das letzte Mal 1-4 standen die Patriots in der Saison 2000, als Belichick gerade übernommen hatte und die ersten vier Wochen allesamt verlor. Die Saison beendeten die Pats damals mit 5-11. Im Jahr darauf drehte Bellichick den Record, ging 11-5, gewann beide Playoff-Spiele im Januar und holte am 3. Februar mit 20:17 gegen die St. Louis Rams den Super Bowl. Es folgten 18 Saisons mit einer positiven Bilanz sowie fünf weiteren Super-Bowl-Titeln.

Ist die Magie, die New England unter Belichick so erfolgreich gemacht hat, vollends verflogen? Oder schafft der Erfolgscoach erneut einen Turnaround und lässt nächste Saison wieder Sieger-Football spielen? Und wie lange bekommt Belichick noch das Vertrauen von Patriots-Owner Robert Kraft? Offen bleibt zudem die Frage: War Belichick mit oder wegen Tom Brady so erfolgreich?