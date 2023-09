NFL Power Ranking vor Saisonstart 2023: Wer stößt die Chiefs vom Thron, wer sammelt den ersten Pick?

Die NFL-Saison 2023 geht bald los - Zeit, um einen Blick auf die aktuellen Machtverhältnisse der Teams zu werfen. Wer stößt die Kansas City Chiefs vom Thron? Und wer ist Topfavorit auf den letzten Platz und damit ersten Pick im NFL Draft 2024?

Die LA Rams sind im vollen Rebuild und daran besteht eigentlich kein Zweifel. Sie haben viel in den Super-Bowl-Sieg investiert und die Franchise muss sich davon erholen. Zwar haben sie mit Matthew Stafford einen guten Quarterback, mit Aaron Donald weiterhin das Herzstück der Defensive und in Sean McVay auch einen sehr guten Coach. Doch der Rest des Kaders besteht fast komplett aus Lückenfüllern, Spätrundenpicks und Backups. Die fehlende Breite wird wohl im Laufe der Saison eher dazu führen, dass sie eher schwächer als besser werden, sobald die ersten Verletzungen hinzukommen.

Die Arizona Cardinals haben mit dem verletzten Kyler Murray derzeit keinen Starting Quarterback - und auch Backup Colt McCoy haben sie entlassen. Joshua Dobbs wird die Bälle werfen. Abseits davon war der Kader in der Vorsaison auch weit entfernt von richtig gut. Trotzdem arbeitet man daran - und der Draft gibt Hoffnung für die Zukunft - sowohl der vergangene als auch der kommende mit zwei Erstrundenpicks. Zuletzt gab es immer mehr Berichte, laut denen die Cardinals tanken - also bewusst möglichst viele Spiele verlieren für einen guten Draft-Spot - könnten. Doch selbst wenn nicht, sind sie der Top-Anwärter auf den ersten Pick 2024.

Nach Tom Brady ist vor dem großen Umbruch. Das Projekt mit dem "GOAT" war von vorn herein auf kurzen Erfolg angelegt - und jetzt muss der Kader neu ausgerichtet werden. Kyle Trask, der Zweitrunden-Quarterback aus 2021, hat scheinbar noch nicht genug überzeugt, um das Vertrauen als Starter zu bekommen. Dafür wurde Baker Mayfield geholt, der nach seiner unglücklichen Zeit bei den Browns, den Panthers und den Rams die Bälle werfen wird. Abgesehen davon ist die Offensive in Ordnung. Mayfield hat gute Receiver in Mike Evans und Chris Godwin - bessere als er in Cleveland jemals hatte. Die Offensive Line hat aber neben einzelnen Highlights gleich mehrere Schwachstellen, die Rookie Cody Mauch nicht alleine füllen kann. Die Hoffnung liegt auf der erneut sehr starken Defensive Front, wenn die Saison etwas werden soll. Doch das alleine wird wohl nicht reichen.

Die Preseason von Sam Howell war fantastisch! Mit 28 angebrachten Pässen aus 37 Versuchen erwarf er 265 Yards und drei Touchdowns. Zum dritten Spiel hatte er Jacoby Brissett als Starting Quarterback bereits ausgestochen und spielte nicht mehr. Die komplette Saison der Washington Commanders könnte vom Fünftrundenpick aus dem 2022er NFL Draft abhängen. Performt er so gut, wie die Commanders es derzeit behaupten, geht hier deutlich mehr als nur Rang 27 für Washington. Um ihn herum stehen eine ordentliche Offense und eine gute Defense mit kleineren Schwachstellen. Ron Rivera hat sich mit dem langjährigen Chiefs-Offensive-Coordinator Eric Bieniemy namhafte Verstärkung dazugeholt, um Howell anzuführen. Er muss nun beweisen, dass er bei Kansas City nicht nur ein Anhängsel von Andy Reid war, sondern auch alleine performen kann. Doch ob die Commanders-Offense etwas wird, das steht noch in den Sternen. Howell war am College kein Ass und in seinem einzigen Regular-Season-Spiel 2022 brachte er gerade einmal 57,9 Prozent seiner Pässe an. Immerhin: Es reichte damals für den Sieg.

Es ist eine kleine Feel-good-Story in Houston, dass Ex-Spieler DeMeco Ryans nach guten Saisons im Coaching Staff der 49ers nun bei den Texans das erste Mal das Ruder als Head Coach übernimmt. Wie bei den Colts gibt es auch hier mit Nummer-zwei-Pick C. J. Stroud einen neuen Quarterback, der sich gegen Davis Mills durchgesetzt hat und starten wird. Dazu konnte man sich an Pick 3 auch noch mit einem neuen Gesicht für die Defense, Will Anderson Jr., verstärken. Die Texans haben eine spannende junge Receiver-Gruppe und eine stark verbesserte Offensive Line, die Stroud den Rücken freihalten wird. Alleine deshalb ist zu erwarten, dass er etwas besser in die Saison kommen kann als Richardson. Mit Sheldon Rankins und Jimmie Ward wurden neben Anderson weitere Verstärkungen für die Defensive geholt, mit denen der defensiv-orientierte Head Coach arbeiten kann.

Die Tennessee Titans haben ihre Offensive Line neu aufgestellt und dabei ordentlich verbessert. Dahinter läuft mit Derrick Henry einer der besten Running Backs der NFL und mit DeAndre Hopkins wurde die Wide-Receiver-Gruppe ordentlich aufgemotzt, auch wenn dieser mittlerweile weit entfernt von seiner besten Form ist. Mit Ryan Tannehill hat man jedoch einen durchschnittlichen Quarterback. Läuft es nicht, wäre ein Wechsel innerhalb der Saison zum Zweitrundenpick Will Levis möglich. Doch vor allem die Defense macht Hoffnung: Die Front Seven ist extrem stark und eigentlich sogar noch besser als zuletzt. Auch das Backfield gehört zu den besseren der NFL. Die Quarterback-Position könnte aber der entscheidende Faktor sein, der die Titans zurückhält.

Die Passing-Offense der Chicago Bears war in der Vorsaison eine der schlechtesten der NFL. Doch mit einer stabilisierten Offensive Line und sehr guten Verstärkungen in der Receiver-Gruppe sollte sich hier einiges gebessert haben. Das große Fragezeichen bleibt, wie viel diese schlechte Performance mit Justin Fields zu tun hatte. Am Boden ist er eine absolute Waffe, als Werfer hat er bisher aber nicht überzeugen können - da hilft dann auch das beste Team drum herum nicht. Dass Chicagos Herzstück, die Defense, nicht mehr im Ansatz das ist, was sie vor ein paar Jahren einmal war, wird Fields nicht gerade helfen. Man wird viele Punkte kassieren und ist dann über das Passspiel gefordert, nachzuziehen. Denn die Defensive Line ist schwach und das Backfield ist unerfahren. Lediglich auf den Linebacker-Positionen konnte man sich mit dem ehemaligen Erstrundenpick Tremaine Edmunds und Super-Bowl-Linebacker T. J. Edwards namhaft verstärken. Die Offensive ist also ein Fragezeichen und die Defensive verspricht wenig.

NFL Power Ranking: 24. Las Vegas Raiders

Jimmy Garoppolo übernimmt das Steuer für Derek Carr - ein Upgrade auf der Quarterback-Position der Las Vegas Raiders ist das nicht unbedingt. Dafür sind die Waffen immer noch enorm. Josh Jacobs hat seinen verbesserten Franchise Tag unterschrieben und mit Davante Adams und Co. gibt es eine starke Gruppe Receiver, die mit Garoppolo zusammenarbeiten können. Die Defensive bleibt aber neben Jimmy G das große Fragezeichen: Tyree Wilson verstärkt einen ohnehin guten Pass Rush, doch in der Laufverteidigung, im Backfield und in der Mitte der Front Seven gibt es weiterhin massive Probleme. Ein großes Fragezeichen bleibt auch Head Coach Josh McDaniels. Sein Game Management der letzten Saison war nicht gerade beeindruckend - immer wieder verlor man Spiele, die man deutlich führte. Dazu ist Garoppolo in den letzten Saisons selten gesund gewesen. Mit Backup Brian Hoyer sinken die Siegchancen in einer ohnehin extrem starken AFC West enorm. Unwahrscheinlich, dass die Raiders an den Chiefs oder Chargers vorbeikommen.

NFL Power Ranking: 23. Denver Broncos

Head Coach Sean Payton hat große Töne gespuckt, als er die Denver Broncos übernommen hat. Die Kritik an seinem Vorgänger bringt ihn in enormen Zugzwang. War Nathaniel Hackett wirklich so schlecht, oder ist Quarterback Russell Wilson auch einfach über seinen Zenit hinaus? Payton hat bei den Saints gezeigt, dass er ein Team über lange Zeit auf Top-Niveau halten kann, hatte aber Probleme, wenn sein Star-Quarterback nicht zur Verfügung stand. Denver hat die Offensive Line ordentlich auf Vordermann gebracht und mit Jerry Jeudy, Courtland Sutton und Rookie Marvin Mims immer noch eine extrem spannende Wide-Receiver-Gruppe. Die Defensive ist weiterhin gut, hat aber nach den Trennungen von Von Miller (2021) und Bradley Chubb (2022) Probleme beim Pass Rush, die bisher nicht behoben wurden. Kommt Wilson mit der Offense wieder in die Spur, könnte es für Denver bald in Richtung Top-15 gehen. Doch wie die Raiders leiden sie unter der starken Konkurrenz und müssen erstmal beweisen, dass das desaströse Jahr 2022 nur ein Ausrutscher war.