Indianapolis Colts: Star-RB Jonathan Taylor gibt Comeback, Konkurrent Zack Moss liefert eine Show ab

Die Indianapolis Colts haben ihren Running-Back-Star Jonathan Taylor zurück! Nach Auskurieren seiner Verletzung unterzeichnete er am Samstag einen neuen Vertrag und wurde in Woche 5 direkt eingesetzt. Dabei lieferte sein Konkurrent Zack Moss jedoch die große Show ab.

SCHAUE ALLE SPIELE DER NFL INKLUSIVE DES SUPER BOWLS LIVE UND AUF ABRUF MIT DEM NFL GAME PASS AUF DAZN. HOL DIR DEN NFL GAME PASS!

Die Colts lagen 0:3 zurück, als Star-Running-Back Jonathan Taylor am Sonntagabend das erste Mal seine Hände an den Ball bekam. Zum Ende des ersten Viertels übergab ihm QB Anthony Richardson den Ball und er lief für drei Yards. Insgesamt machte er sieben Plays (6 Runs für 18 Yards, 1 Catch für 16 Yards). Es war kein aufregendes Comeback für den Star, dennoch eines mit viel Aufsehen.

Denn Jonathan Taylor hatte in der Preseason - mit dem Wunsch der Vertragsverlängerung - eine Trade-Anfrage an seine Franchise gestellt. Und die Indianapolis Colts hatten ihm zugesagt, ein neues Team suchen zu dürfen. Doch auch aufgrund seiner Verletzung - er musste sich nach der letzten Saison einer Knöcheloperation unterziehen und kam erst jetzt, nach vier Wochen ohne Einsatz, wieder in die NFL zurück - fand er kein Team, das bereit war, den von den Colts wohl geforderten First-Round-Pick zu bezahlen.

Auch deshalb setzten sich Colts und Taylor erneut zusammen und kamen am vergangenen Samstag zu einer Übereinkunft über eine Vertragsverlängerung: drei Jahre, 42 Millionen US-Dollar. Die Verlängerung hängt sich an das laufende Jahre hinten an, er ist also bis einschließlich der Saison 2026 unter Vertrag. Zehn Millionen US-Dollar gab es als Signing Bonus im Voraus.

Die schwierige Situation Taylors war ein Zeichen für die schwierige Situation der Running Backs in der NFL - und ist es auch jetzt. Denn nach über zwei Jahren ist Taylor der erste Running Back, der mit durchschnittlich 14 Millionen US-Dollar einen Top-Vertrag (über 10 Millionen US-Dollar jährlich) unterschreibt. Den letzten Vertrag dieser Kategorie bekam Nick Chubb von den Cleveland Browns noch vor Saisonbeginn 2021. Chubbs Vertrag lief ebenfalls über drei Jahre und läuft nach der Saison 2024 bereits wieder aus, dabei verpasst er den Rest der laufenden Saison verletzt. Die NFL darf gespannt sein, ob weitere Running Backs sich Top-Verträge verdienen können oder Taylor erneut für lange Zeit der einzige bleibt.

Taylor-Konkurrent Zack Moss liefert eine Show ab

"Es bedeutet mir eine Menge, zu wissen, dass ich hier für die besten Fans der Welt spielen werde", richtete Jonathan Taylor nach der Vertragsunterschrift seine Worte an die Anhänger der Indianapolis Colts, "wie ich schon am ersten Tag meiner ersten Saison gesagt habe, wollte ich immer als Colt in Rente gehen. Dass ich nun einen weiteren Schritt in diese Richtung machen kann, ist einfach großartig."

Doch einen anderen Colts-Spieler hat die ganze Saison so richtig motiviert: Backup-Running-Back Zack Moss. Nachdem er im ersten Saisonspiel gar nicht im Einsatz war, eroberte er sich zur zweiten Woche den Platz als Starter und überzeugte sofort. Bereits in Woche drei konnte er mit 145 Scrimmage Yards ein klares Statement setzen, doch in Woche 5 lieferte er so richtig ab: Bei 23 Runs erlief er 165 Yards und zwei Touchdowns, fing zudem zwei Pässe für weitere 30 Yards.

Diese Top-Leistung zeigt zwei Dinge: Jonathan Taylor muss seine Rückkehr zum Starter nicht erzwingen, er kann sich in Ruhe wieder in Topform bringen, ehe er die komplette Last der Offense rund um Rookie-QB Anthony Richardson tragen muss. Dafür wird er aber auch nicht kampflos seine Starter-Rolle zurückbekommen. Es ist zwar davon auszugehen, dass Taylor wieder die Nummer eins wird, aber Moss dürfte dann einen größeren Anspruch auf Snaps haben als zunächst angenommen. Das könnte sich zwar negativ auf Taylors Stats auswirken, dafür möglicherweise positiv auf seine Langlebigkeit: Spielt er dosierter, könnten die Colts länger etwas von ihm haben.