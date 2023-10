Fehlt Rookie-QB Anthony Richardson den Indianapolis Colts beim Frankfurt-Spiel gegen die New England Patriots?

Die Indianapolis Colts müssen bei ihrer Reise nach Deutschland womöglich auf Rookie-Quarterback Anthony Richardson verzichten. Der Nummer-4-Pick fehlt mindestens vier Spiele, könnte aber auch in Frankfurt gegen die New England Patriots ausfallen.

Anthony Richardson hat sich im Spiel gegen die Tennessee Titans eine Verstauchung des Schultereckgelenks auf der rechten Seite an seinem Wurfarm zugezogen. Die Colts haben ihn daraufhin auf die Injured Reserve List gesetzt. Damit ist er mindestens vier Spiele außer Gefecht, bevor er wieder für den normalen Kader aktiviert werden könnte.

Doch das bedeutet nicht, dass er im fünften Spiel, dem Spiel in Woche 10 in Frankfurt gegen die New England Patriots, wieder dabei sein kann. Es ist nur die Mindestausfallzeit. Wie ESPN berichtet, sollen die Colts davon ausgehen, dass Richardson zwischen vier und acht Wochen ausfallen soll. Somit könnte es auch das Spiel in Deutschland betreffen. Ein Indikator für den Ausfall in Frankfurt: Aufgrund der Reisestrapazen haben die Colts in Woche 11, also direkt nach dem Patriots-Spiel, ihre Bye Week. Lässt man Richardson also in Woche 10 pausieren, hat er gleich zwei zusätzliche Wochen Erholungszeit.

Doch enttäuscht sein muss kein NFL-Fan, der sich Tickets für Frankfurt gekauft hat. Backup-Quarterback von Indianapolis ist Gardner Minshew, der selbst sehr beliebt ist - und "seine" Colts in Woche 5 nach dem Richardson-Ausfall zum Sieg geführt hat.

Ein großer Fokus liegt derzeit sowieso auf den Running Backs: Superstar Jonathan Taylor hat nach einer Trade-Anfrage doch seinen Vertrag verlängert und gerade sein Comeback gegeben. Der nominelle Backup Zack Moss zeigt, dass er um seinen Platz kämpfen wird, und lieferte gegen die Titans eine Show ab (23 Läufe für 165 Yards, zwei Touchdowns). Der One-Two-Punch der Colts heißt also ohnehin gerade Taylor und Moss, nicht Richardson oder Minshew.