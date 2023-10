NFL News: Lange Pause für Vikings-Receiver Justin Jefferson - auch Colts-QB Anthony Richardson fällt aus

Die Minnesota Vikings müssen mehrere Wochen auf Receiver-Superstar Justin Jefferson verzichten. Rookie-Quarterback Anthony Richardson von den Indianapolis Colts könnte dem Team ebenfalls mehrere Wochen fehlen. Es ist nicht die erste Verletzung für Richardson in dieser Saison - und nicht die einzige bittere Blessur in Week 5. Ein Überblick.

© getty Justin Jefferson (Wide Receiver, Minnesota Vikings) Der vielleicht beste Receiver der Liga verletzte sich beim 20:27 der Vikes am Sonntag gegen die Kansas City Chiefs am Oberschenkel, als er im Schlussviertel wegrutschte. Man wolle nichts riskieren, betonte Head Coach Kevin O'Connell am Montag. "Wir werden das tun, was für Justin am besten ist", sagte O'Connell, der davon sprach Jefferson "vor sich selbst", schützen zu müssen: "Er wollte gestern schon wieder zurück ins Spiel." Am Dienstag stellte sich die Verletzung offenbar als schwerwiegender heraus als gedacht: Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, dass die Vikings Jefferson auf die "Injured Reserve"-Liste setzen werden, das bedeutet eine Pause von mindestens vier Spielen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Damit fehlt der beste Wideout von Quarterback Kirk Cousins bei den Bears, gegen die 49ers, bei den Packers und in Atlanta. Für die ohnehin schon schmalen Playoff-Hoffnungen der Vikings (1-4) könnte das das Ende bedeuten - und vielleicht sogar einen Cousins-Trade. Dessen Vertrag läuft zum Saisonende aus. Mit 571 Receiving Yards steht Jefferson in der NFL aktuell auf Rang drei hinter Tyreek Hill (Dolphins/651 Yards) und Puka Nacua (Rams/572 Yards). In seiner bisherigen NFL-Karriere hatte Jefferson von 55 Spielen noch kein einziges verpasst.

© getty Anthony Richardson (Quarterback, Indianapolis Colts) Der elektrisierende Rookie-QB, von den Colts (2-2) im vergangenen Draft an Nummer 4 gezogen, könnte aufgrund einer Schulterverletzung eine ganze Weile ausfallen: Head Coach Shane Steichen bestätigte am Montag, dass Richardson auf jeden Fall in Week 6 gegen die Jacksonville Jaguars nicht spielen wird: "Er wird eine Zeit lang fehlen. Wie lange? Das weiß ich nicht genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Laut NFL Network Insider Ian Rapoport wird Richardson einen Monat ausfallen, vielleicht länger. Der 21-Jährige war beim Sieg über die Tennessee Titans (23:16) von Linebacker Harold Landry III getackelt worden und konnte seinen rechten Arm anschließend nicht mehr bewegen. Steichen erklärte, dass Richardson auch auf der "Injured Reserve"-Liste landen könnte, in diesem Fall würde er mindestens vier Spiele fehlen. Richardson begeistert mit seinem physischen, waghalsigen Spiel: Neben drei Passing Touchdowns hat er schon vier Rushing Touchdowns vorzuweisen. Allerdings ging er in Week 5 schon zum dritten Mal verletzt vom Platz: In Week 1 hatte er sich am Knie verletzt, in Week 3 trug er eine Gehirnerschütterung davon. Nun kommt es erst einmal auf seinen Ersatzmann Gardner Minshew an.

© getty De'Von Achane (Running Back, Miami Dolphins) Noch ein Rookie: Achane gehört zu den schnellsten Spielern der Liga und machte in Week 3 beim 70:20 seiner Dolphins über die Denver Broncos erstmals so richtig Schlagzeilen (203 Rushing Yards, 4 Touchdowns). Auch gegen die New York Giants glänzte er am Sonntag wieder (151 Rushing Yards, TD), aktuell erläuft er pro Versuch überragende 12,1 Yards. Nun wird er allerdings aufgrund einer Knieverletzung untersucht, gab Head Coach Mike McDaniel am Montag bekannt. Wie schwer diese ist, ist bislang unklar. "Er dachte, er hat vielleicht etwas, aber er ist ein hartgesottener Bursche, insofern war das schwer einzuschätzen", erklärte McDaniel. Man sei dabei, Achane genauer zu untersuchen. Mit 460 Rushing Yards liegt Achane in der NFL auf Rang zwei, dabei bekam er in den ersten beiden Spielen gerade mal einen Carry.

© getty Matt Milano (Linebacker, Buffalo Bills) Ein harter Schlag für die Bills: All-Pro-Linebacker Milano muss auf jeden Fall operiert werden und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der 29-Jährige hatte sich die Verletzung im ersten Viertel im London-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars zugezogen, am Ende verloren die Bills mit 20:25. Zunächst sprach das Team von einer Knieverletzung. Ob diese das Saisonaus für Milano bedeutet, könne man noch nicht sagen, verriet Head Coach Sean McDermott am Montag. Neben Milano verletzte sich auch DaQuan Jones (Brustmuskel), auch er muss operiert werden. Eine Woche zuvor hatte Buffalo bereits Starting Cornerback Tre'Davious White mit einer Achillessehnenverletzung für den Rest der Saison verloren.

© getty Leighton Vander Esch (Linebacker, Dallas Cowboys) Laut ESPN könnte der Cowboys-Linebacker aufgrund einer Nackenverletzung vier bis sechs Wochen fehlen. Laut Head Coach Mike McCarthy wird Vander Esch wahrscheinlich auf der "Injured Reserve"-Liste landen, das bedeutet eine Zwangspause von mindestens vier Spielen. "Vorsicht ist angesagt", betonte McCarthy, schließlich hat Vander Esch bereits in der Vergangenheit Nackenverletzungen davongetragen und unter anderem die letzten drei Spiele der Saison 2022 deshalb verpasst. Beim 10:42 gegen die San Francisco 49ers im Sunday Night Game war Vander Esch zu Beginn des Schlussviertels mit dem Bein von Teamkollege Micah Parsons kollidiert. Anschließende Röntgenaufnahmen waren negativ.

Alijah Vera-Tucker (Right Tackle, New York Jets) Die Probleme der New York Jets in der Offensive Line sind kein Geheimnis. Jetzt kommt noch ein bitterer Ausfall dazu: Right Tackle Vera-Tucker, der vielleicht beste Lineman der Jets, hat sich im zweiten Viertel gegen die Denver Broncos (31:21) die Achillessehne gerissen und wird den Rest der Saison fehlen. "Wir sind alle überrascht, weil er noch ein Play auf dem Feld geblieben ist. Dann ist er selbst runtergekommen und in die Kabine gegangen, deshalb waren wir optimistisch, was die Achillessehne angeht", sagte Head Coach Head Coach Robert Saleh. Für Vera-Tucker ist es die zweite schwere Verletzung: 2022 hatte er sich im Oktober eine Trizepssehne gerissen, was das Saisonaus bedeutete. Übrigens ebenfalls bei einem Auswärtsspiel in Denver.