In der NFL steht die fünfte Spielrunde an. Hier erfahrt Ihr, wer die Partien von Week 5 live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

In der Nacht auf Freitag (6. Oktober) eröffnen die Washington Commanders und die Chicago Bears eine neue Spielrunde in der NFL: Week 5. 26 weitere Mannschaften sind dann in den Tagen darauf für ihre Spiele im Einsatz. Eine Bye Week genießen die Cleveland Browns, die Los Angeles Chargers, die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers.

© getty Patrick Mahomes und seine Chiefs führen die AFC West an.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 5?

Für die Übertragung der Spiele in Woche 5 sind gleich mehrere Anbieter verantwortlich, ein Teil davon ist unter anderem auch im Free-TV zu sehen. Bei RTL werden drei Partien im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, dabei handelt es sich um folgende Duelle am Sonntag:

Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

New York Giants vs. Miami Dolphins

Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Rams

RTL ist zudem auch für ein viertes Spiel verantwortlich, Carolina Panthers vs. Detroit Lions bietet der Privatsender jedoch nur im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ an.

Wer die Chicago Bears gegen die Washington Commanders antreten sehen möchte, kann dies mithilfe von Amazon Prime Video tun. Das dafür benötigte Abonnement ist kostenpflichtig (8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Darüber hinaus zeichnet auch der Streamingdienst DAZN für die Übertragung von NFL-Spielen an diesem Wochenende verantwortlich. Auf der Plattform werden dabei nicht nur Einzelspiele, sondern auch eine deutsche und eine englische Konferenz angeboten. Um die Spiele der amerikanischen Profiliga freischalten zu können, wird entweder das Abo-Paket DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports benötigt.

Die, die alle Spiele der NFL sehen möchten, brauchen Zugang zum NFL Game Pass, der in Deutschland nur über DAZN vertrieben wird. Dieser kostet Euch für die gesamte Saison 171,99 Euro.

NFL: Die Spiele von Week 5