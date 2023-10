Die NFL-Saison ist in vollem Gange und auch in Deutschland könnt Ihr live dabei sein. Wer die Spiele im TV und Livestream übertragt, erfahrt Ihr hier.

Fünf Wochen sind in der NFL bereits Geschichte, 13 haben wir noch vor uns - zumindest in der Regular Season. Danach dürfen wir uns noch auf die Playoffs und das große Finale am zweiten Februarwochenende, den Super Bowl, freuen.

Massig Zeit also, NFL-Action zu genießen - aber wo? Wir klären Euch in diesem Artikel über die verschiedenen Übertragungswege auf!

NFL, Game Pass: Alle Infos zur Übertragung der Spiele in Deutschland im Livestream auf DAZN

Alle Spiele der NFL live und on-Demand - das gibt es nur mit dem NFL Game Pass. Diesen könnt Ihr Euch für 171,99 Euro für die gesamte Saison auf der Website von DAZN sichern. Dieser ist vollkommen unabhängig von den regulären DAZN-Paketen. Die Highlights bekommt Ihr übrigens immer hier bei SPOX.

Alternativ sind auch im Paket DAZN Supersports eine Menge Spiele der regulären Saison enthalten, nämlich die Partien am Freitag, Montag und Dienstag sowie zwei Stück am Sonntag. Dazu gibt's auch die Playoffs und den Super Bowl in Gänze.

NFL: Alle Infos zur Übertragung der Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream

Im Free-TV gibt es nicht ganz so viele Spiele der NFL zu sehen - wenige sind es aber auch nicht. Seit dieser Saison ist RTL für die Übertragung der nordamerikanischen Football-Liga verantwortlich und zeigt auf den Sendern RTL und Nitro rund 80 Partien live und in voller Länge.

Grundsätzlich könnt Ihr Euch den Sonntagabend markieren, da laufen nämlich ab 19 Uhr meist zwei Spiele hintereinander live und in Farbe. An manchen Tagen gibt es sogar noch ein drittes obendrauf.

Online bietet der Privatsender die Übertragungen auch auf seiner Plattform RTL+ an, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abo fällig.

NFL, Game Pass: Alle Infos zur Übertragung der Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

