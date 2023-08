NFL: Die 20 höchsten Gehälter bei den Special Teams

Punter, Kicker und Long Snapper: Sie gehören den "Special Teams" an. Wie viel Geld geben die Franchises der NFL für derartige Spieler aus - und welcher Profi verdient in dieser Rolle am meisten?

In der NFL verdienen die besten Quarterbacks mittlerweile im Jahr über 50 Millionen Dollar. Auch bei den Wide Receivern und in der Defense lässt sich mittlerweile richtig viel Geld verdienen.

Kein Wunder: Der Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze für einzelne Teams, liegt für die Saison 2023 bei fast 225 Millionen Dollar - und diese Summen müssen ja auch an die Stars weitergegeben werden.

Vergleichsweise kleinere Brötchen werden bei den Special Teams gebacken, also etwa bei den Kickern, Puntern, Long Snappern und Returnern. Die sind zwar alles andere als unwichtig - so manches Playoff-Spiel wurde bekanntlich schon durch ein Field Goal in den Schlusssekunden entschieden -, stehen aber vergleichsweise seltener auf dem Feld und verdienen deshalb auch deutlich weniger.

Das heißt aber nicht, dass nicht auch in den Special Teams Millionengehälter gezahlt werden. Hier ist ein Ranking der aktuell 20 höchsten Gehälter von Special-Teams-Spielern in der NFL (Quelle: Spotrac). Ihr werdet überrascht sein, was man als Punter so verdienen kann!

Außerdem verraten wir Euch, wie viel Geld die Teams in der Saison 2023 für ihre reinen Special-Teams-Spieler ausgeben.