Die europäische Footballliga ELF wächst rasant. Aber hat das auch Auswirkungen auf die Spieler? SPOX erklärt, wie viel Gehalt die Teammitglieder in der European League of Football verdienen.

Die European League of Football gewinnt hierzulande mehr und mehr Anhänger pro Jahr. Aktuell befindet sich das europäische Pendant zur nordamerikanischen Profiliga NFL in ihrer dritten Saison, nach der Gründung im Jahr 2020.

Anders jedoch als in der American Football-Liga in den USA, wo mit den Gehältern der Spieler öffentlichkeitswirksam regelrecht um sich geworfen wird, blieb die ELF in dieser Hinsicht weitgehend zurückhaltend.

Über die Jahre sind aber dennoch einige Zahlen zu den Gehältern und finanziellen Spielräumen der Franchises ans Licht gekommen. SPOX fasst Euch in diesem Artikel alles zum Thema zusammen, was Ihr wissen müsst.

ELF, Gehalt: Was verdienen die Spieler in der European League of Football?

Wie aus einem Interview des kicker mit dem ehemaligen Fußball-Manager und heutigen "Direktor Sport" der Zeitfracht-Gruppe Martin Bader hervorging, konnte jedes Team der ELF - Stand November 2022 - über einen Salary Cap von 150.000 Euro verfügen. Diese Gehaltsobergrenze bezieht sich auf den Betrag, den die Teams allein für ihren Kader pro Jahr ausgeben dürfen.

Bei dem System orientierte man sich an der NFL, wo ein solcher Deckel ebenfalls praktiziert wird. In der abgelaufenen Saison 2023 betrug die Höhe hier allerdings schwindelerregende 224,8 Millionen US-Dollar.

Wie ein ELF-Insider 2022 erklärte, gebe es innerhalb dieses Gehaltsrahmens jedoch noch unterschiedliche Lohnstrukturen unter den Spielern. Das meiste Geld erhalten die acht Vollzeitprofis, zu denen in der Regel auch die vier Spieler aus den A-Ländern USA, Kanada, Mexiko und Japan gehören. Die zweite Gehaltsgruppe mit maximal vier weiteren Spielern umfasst ihm zufolge ein Teilzeitgehalt sowie eine Unterkunft. Die restlichen Teammitglieder erhalten monatlich einen Betrag zwischen 100 und 520 Euro.

ELF, Gehalt: Was verdienen die Spieler in der European League of Football? Übertragung im TV und Livestream

Den Großteil der Spiele wird der Privatsender ProSieben MAXX live im TV und Livestream zeigen. Insgesamt 30 Partien könnt Ihr hier live verfolgen. Eine weitere Partie pro Spieltag gibt es außerdem bei ran.de zu sehen.

Auch SPOX hat sich ins Übertragungsgeschäft eingemischt. Auf unserer Webseite könnt Ihr jeden Sonntag ein ausgewähltes Spiel der EFL live verfolgen.

Das Finale am 24. September wird zudem auf dem Sender ProSieben zu sehen sein.

ELF, Gehalt: Was verdienen die Spieler in der European League of Football? Die bisherigen Sieger

Zwei Saisons hat die European League of Football mittlerweile hinter sich. Hier seht Ihr eine Übersicht der bisherigen Siegermannschaften.

Jahr Sieger 2022 Vienna Vikings 2021 Frankfurt Galaxy

