ELF, alle Infos zur European League of Football: Termine, Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die European League of Football (ELF) erfreut sich steigender Beliebtheit. Hier erfahrt Ihr alles hinsichtlich Spielplan, Zeitplan und der Übertragung im TV und Livestream.

Die Sportart American Football wird weltweit immer beliebter. Aber auch hierzulande entdecken den Sport mehr und mehr Menschen für sich. Kein Wunder also, dass die Anhänger der Sportart nicht nur in den USA zuschauen, sondern auch selber zur Sache gehen wollen.

Aus diesem Grund gründete man im Jahr 2020 die "European League of Football", kurz ELF. Insgesamt 17 Mannschaften aus neun verschiedenen europäischen Ländern nehmen daran teil. Deutschland stellt mit acht Teams die meisten aller Nationen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zu den Terminen, dem Spielplan sowie der Übertragung im TV und Livestream.

ELF, alle Infos zur European League of Football: Modus, Teams

Am 3. Juni 2023 startete die ELF in ihre dritte Saison. Alle 17 Mannschaften bestreiten bis zum Ende der regulären Saison jeweils zwölf Spiele, wobei jedes Teams genau zweimal gegen alle Mannschaften derselben Conference spielt. Zusätzlich bestreiten die Franchises ein bis zwei Duelle gegen Vereine der anderen Conferences.

Insgesamt gibt es drei Conferences, die Eastern, die Central und die Western Conference. Eine Übersicht aller Teams findet Ihr hier:

ELF, alle Infos zur European League of Football: Conferences, Mannschaften

Eastern Conference: Berlin Thunder, Fehervar Enthroners, Prague Lions, Vienna Vikings, Wroclaw Panthers, Leipzig Kings*

Berlin Thunder, Fehervar Enthroners, Prague Lions, Vienna Vikings, Wroclaw Panthers, Leipzig Kings* Central Conference: Barcelona Dragons, Helvetic Guards, Milano Seamen, Munich Ravens, Stuttgart Surge, Raiders Tirol

Barcelona Dragons, Helvetic Guards, Milano Seamen, Munich Ravens, Stuttgart Surge, Raiders Tirol Western Conference: Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Paris Football Team, Rhein Fire

*Im Juli kündigten die Leipzig Kings ihren Rückzug aus der ELF an. Hintergrund sind finanzielle Probleme.

Die drei Sieger der Conferences sowie die drei nächstbesten Teams qualifizieren isch schließlich für die Playoffs. Hier gibt es in dieser Saison jedoch eine Änderung: Demnach ziehen die beiden Conference-Champions mit den meisten Siegen direkt ins Halbfinale ein. Die vier restlichen Teams ermitteln am so genannten "Wildcard-Weekend" die zwei weiteren Halbfinalisten.

ELF, alle Infos zur European League of Football: Termine, Spiele, Zeitplan

Die reguläre Saison besteht aus 13 Spielwochen, in denen jede Mannschaft exakt zwölf Spiele bestreitet.

ELF, alle Infos zur European League of Football: Termine der regulären Saison

1. Woche: 3. und 4. Juni

3. und 4. Juni 2. Woche: 10. und 11. Juni

3. Woche: 17. und 18. Juni

17. und 18. Juni 4. Woche: 24. und 25. Juni

24. und 25. Juni 5. Woche: 1. und 2. Juli

6. Woche: 8. und 9. Juli

8. und 9. Juli 7. Woche: 15. und 16. Juli

8. Woche: 22. und 23. Juli

22. und 23. Juli 9. Woche: 29. und 30. Juli

10. Woche: 12. und 13. August

12. und 13. August 11. Woche: 19. und 20. August

19. und 20. August 12. Woche: 26. und 27. August

26. und 27. August 13. Woche: 2. und 3. September

ELF, alle Infos zur European League of Football: Termine der Playoffs

Ein genauer Spielplan der Playoffs wurde noch nicht bekanntgegeben. Allerdings wissen wir bereits jetzt, dass das Finale der laufenden Saison am 24. September in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg stattfinden wird.

ELF, alle Infos zur European League of Football: Übertragung im TV und Livestream

Den Großteil der Spiele wird der Privatsender ProSieben MAXX live im TV und Livestream zeigen. Insgesamt 30 Partien könnt Ihr hier live verfolgen. Eine weitere Partie pro Spieltag gibt es außerdem bei ran.de zu sehen.

Auch SPOX hat sich ins Übertragungsgeschäft eingemischt. Auf unserer Webseite könnt Ihr jeden Sonntag ein ausgewähltes Spiel der EFL live verfolgen.

Das Finale am 24. September wird zudem auf dem Sender ProSieben zu sehen sein.

ELF, alle Infos zur European League of Football: Die bisherigen Sieger

Zwei Saisons hat die European League of Football mittlerweile hinter sich. Hier seht Ihr eine Übersicht der bisherigen Siegermannschaften.